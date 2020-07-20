إبراهيم سعيد: باهر المحمدي دون المستوى ولا يصلح للزمالك والأهلي.. فيديو

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن باهر المحمدي، مدافع فريق الإسماعيلي، لا يصلح للعب فى صفوف القلعة الحمراء.





وقال إبراهيم سعيد، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" ويقدمه الإعلامي محمد فاروق، "باهر المحمدي لاعب دون المستوي على الإطلاق، ولا يصلح للعب فى منتخب مصر، وأيضا الأهلي أو الزمالك، وفوجئت بأنه كان معارا للزمالك ولم يشارك حتى فى مباراة ودية".

وأضاف "لا أقتنع بإمكانيات باهر المحمدي، ولا يصلح للقطبين، وتعجبت من مفاوضات الأهلي مع الإسماعيلي لضمه ورصد مبلغ مالي كبير".



