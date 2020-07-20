أنت نبت طيب.. الشيخ ممدوح عامر يكشف وصية الطبلاوي له.. فيديو

كشف القارئ الإذاعي ممدوح عامر، وصية الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي، له قبل وفاته.





وقال عامر خلال مداخلة حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" الطبلاوي قالي متزعلش من أي حد ينتقدك وخلي ثقتك في الله كبيرة، وإياك أن تتجنى على القرآن، أي أن تأخذك العزة وتعمل حاجة مش مظبوطة وقالي كلنا اتعرضنا لأزمات، وقالي أنت ناجح وأنت نبت طيب، ولكن إياك أن تتجنى على القرآن".





ونوه إلى القارئ الكبير الراحل محمد محمود الطبلاوي يأتي على قمة هرم دولة التلاوة في مصر والعالم، لافتا إلى أن قراءته تتسم بالبساطة، وله تاريخ كبير في الإذاعة والتليفزيون.





ولفت إلى أن وفاة الشيخ الطبلاوي كان بمثابة «صاعقة» لكل قراء مصر، لافتا إلى أنهم قرروا أن يقيموا عزاء «أون لاين» للشيخ الطبلاوي، وتناقل العزاء وكالات الأنباء والصحف.



