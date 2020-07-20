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رياضة

الكندي جاي بوند يقرر زيارة مصر لتسلق الجبال التاريخية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:20 م
جاي بوند
جاي بوند
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عمرو ابوبكر


استقر الكندي جاي بوند، على زيارة مصر، خلال الأسابيع القليلة القادمة، ضمن خطته التي وضعها لتسلق الجبال حول العالم.

وأعلن جاي بوند في ديسمبر الماضي، خوض رحلة سياحية رياضية بأهم دول العالم المتميزة برياضة تسلق الجبال، إلا أن جائحة كورونا قد عطلته، وأكتفى بالصعود إلى قمة جبل إيفرست وجبال روكي وسييرا نيفادا وأبالاتشي بأمريكا الشمالية، إلا أن بعد استقرار الوضع قرر استئناف رحلاته مجددًا.

ومن ضمن الدول التي اختارها جاي بوند، هي مصر، حيث شهدت الفترة الأخيرة ترويجًا لسياحة المغامرات والرياضة في جبال جنوب سيناء ودروب سيناء والبحر الأحمر.

وأكد بوند، وهو أحد أشهر الرياضيين المهتمين برياضة تسلق الجبال، أنه ينتظر بشغف زيارة مصر لتوثيق الرحلة التاريخية، وصعود أعلى الجبال في سيناء (جبل سانت كاترين المقدس أو جبل موسى).

وتتميز مصر بالسياحة الرياضية والتي تعد من أهم الأنماط السياحية، والتي أصبحت محط أنظار الرياضيين على مستوى العالم، لما تميزها من له طبيعة جغرافية مميزة، حيث جذبت رياضة التسلق على الجبال الكثير من السياح والرياضين في مصر خلال الفترة الأخيرة.
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