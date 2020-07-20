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تعليم

بالفيديو .. مسئول البنك الدولي يشيد بنجاح منظومة التعليم المصري في ظل أزمة كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:23 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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ياســـمين بدوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن أبرز ما جاء في ندوة البنك الدولي وجامعة هارفارد و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي عقدت أونلاين هذا الشهر، عن التعليم في مصر والدروس المستفادة من تجربة مصر أثناء وباء كوفيد-19، وتطبيق التقنيات الرقمية لاستخدام التعلم والتقييم عن بعد.


ونشر وزير التربية والتعليم فيديو كشف عن أبرز ما قيل عن مصر في هذه الندوة .


قال وزير التربية والتعليم المصري : لم نترك أي طالب خلال الازمة ، فكل طالب تم امتحانه وتقييمه ، وتأهيله للعام الدراسي الجديد.


وأشار إلى توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالاسراع في مشروع تطوير التعليم بعيدا عن الأزمة ، وتحقيق الاستفادة من التجربة.


وأكد وزير التربية والتعليم أن مصر وظفت الازمة بابتكار حلول للإسراع في عملية تطوير التعليم.


وأوضح الوزير أنه لم تكن تلك التغييرات لتحدث دون إيمان القيادة السياسية والدعم المقدم للتعليم في مصر منذ عام 2014.


وقال هايمي سافدرا المدير الدولي للتعليم بالبنك الدولي ، إن الوباء كان فرصة لدعم التغيير الثقافي وتشجيع اولياء الامور لقبول التطوير ، وتغيير طريقة التقييم من الامتحانات الورقية للمشاريع البحثية.


وأضاف أن بنك المعرفة المصري أصبح الان اساس العملية التعليمية والمصدر الاول للطلاب المصريين لإتاحة المواد الدراسية.


وأشار سافدرا إلى أنه لم تتخط الكثير من الدول الفجوة الرقمية كما فعلت مصر في الفترة الاخيرة ، مؤكدا أن التغيير والتأقلم كان أصعب على معظم البلاد كرد فعل للأزمة على عكس مصر، لان مصر استثمرت في التحول الرقمي في السنوات الاخيرة.


وقال سافدرا إن التغيير يمكن أن يحدث سريعا مع الارادة السياسية والدعم المادي والاتجاه التقني الواضح.


ومن جانبه ..  قال اندريس شلايشر مدير التعليم والمهارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، إن مصر وضعت نفسها في مكانة متقدمة أهلتها لإدارة الازمة .

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