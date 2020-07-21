رحمة حسن تشارك في تحدي جديد على تيك توك

شاركت الفنانة رحمة حسن في تحدي جديد لها عبر حسابها بموقع الفيديوهات الشهير تيك توك ونشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت رحمة حسن في الفيديو وهي تقلد الطفلة هند في مقولتها الشهيرة " اتعلمت الرقص واتعلم الغنا".
وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار مع عدد من نجوم الفن
مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، هبة يسر.