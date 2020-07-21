رحمة حسن تشارك في تحدي جديد على تيك توك

شاركت الفنانة رحمة حسن في تحدي جديد لها عبر حسابها بموقع الفيديوهات الشهير تيك توك ونشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت رحمة حسن في الفيديو وهي تقلد الطفلة هند في مقولتها الشهيرة " اتعلمت الرقص واتعلم الغنا".





وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار مع عدد من نجوم الفن







