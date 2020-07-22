والدة فتاة تيك توك طنطا: بعت كل شيء للدفاع عن منار ولم ترتكب فضائح

أعلنت والدة المتهمة "منار" والمعروفة إعلاميا بفتاه "تيك توك" أن ابنتها "منار" لم ترتكب أي أخطاء او أفعال فاضحة؛ مشيرة أنها لم ترتكب فسقا أو فجورا ولم تحرص على إثارة الغرائز .





كما أوضحت والدة" منار" بقولها ": "بعت كل ما امتلكه من ممتلكاتي وعفش متزلي ولم يتبق سوى الأدوات الكهربائية وتم عرضهما للبيع امس، من أجل القدرة على الذهاب وراء ابنتها في المحاكم والنيابات، وايضا والد منار وشقيقها".





وأعربت عن حزنها عن حبس والدها وشقيقتها، والذين 15 يوما بتهمة التعدي على ضابط شرطه أثناء أحد محاكمات ابنتها " منار" في بنها.





وافادت والده فتاه "تيك توك" أن ابنتها طالبة في أكاديمية مضيفات طيران خاصة وبسبب عدم القدرة على تحمل مصاريفها لم تكمل الترم الدراسي مشيره أنها أرادت أن تبدع في هوايه فن التمثيل وجميع فيديوهاتها ليس فيها أي نوع من خدش الحياء وهدفها كان الترويج عن نفسها ليس أكثر، وما يتردد عن وجود تربح من خلال نشر فيديوهات على التيك توك، غير صحيح .





كما أوضحت والده الفتاه أنها ترفض أن تحكم هيئة المحكمة بكفالة مالية بسبب عدم قدرتها على السداد.





كانت والدة المتهمة حصرت على الحضور وبرفقتها الطفلة " لي لي" ابنة المتهمة الصغرى.





وكان المحامي العام لنيابات بنها شمال المستشار علي حسن قرر إحالة المتهمة، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا لاتهامها التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.





وكانت قوات الشىرطة بمديرية القليوبية ضبطت المتهمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب عقب تقدم بلاغات ضدها، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور.





كما تم عرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وتم احالتها الى محكمة جنح طنطا الاقتصادية، والتي حددت لها جلسة اليوم الاربعاء، لنظر أولى القضايا.



