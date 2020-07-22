أصالة تعزم أحمد سعد وحسن شاكوش على الغداء | تفاصيل

نشر الفنان أحمد سعد فيديو برفقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" .









وظهر "أحمد سعد" في الفيديو وهو يغني مع حسن شاكوش، وعلق قائلا: "أنا وصديقي حسن شاكوش".









كما علقت الفنانة أصالة على الفيديو قائلة: حمود يا حمود قول لـ حسن إنه معزوم معك عندي على الغدا ونغني سوا.









يذكر أن الفنان أحمد سعد، قال إنه تم توقيع جزاء عليه بالفصل أسبوعا فى المعهد بسبب اسكتش.









وأضاف "سعد"، في لقاء خاص مع برنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان،: "أغنية الأسد كنت لا أحبها فى البداية ولكنها حققت نجاحا كبيرا" متابعا: "عمرو سعد رأيه مجرد من المشاعر في أعمالي وأسأله عن كل حاجة وأحيانا اغنية تعجبنى ولكنه يقول عليها غير جيدة، وأسمع كلامه".









وأكمل: "عمرو سعد طلب منى أغنية لمسلسله، وتعامل معي بمنطق الأخ الأكبر وخوفت يقول لأمى".