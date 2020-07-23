البنك الدولي : تجربة مصر في التعليم عن بُعد كانت مثيرة للاهتمام

قال خايمي سافيدرا مدير قطاع التعليم في البنك الدولي إن العالم يشهد تغيرات كثيرة بسبب جائحة كورونا، وكثير من المدارس تم إغلاقها. مشيرا إلى أن جائحة كورونا دفعتنا للتفكير فى ضرورة استخدام التكنولوجيا في التعليم.









وأضاف سافيدرا - خلال لقاء عبر سكايب مع برنامج "مساء دي ام سي " تقديم الإعلامي رامي رضوان - أن كل الدول اعتمدت على التكنولوجيا في التعليم مع جائحة كورونا. مشيرا إلى أن عددا من الدول بدأت العودة للمدارس ومن بينها 4 دول أوروبية.









وأكد أن العودة للمدارس لم تكن بالطريقة السابقة، موضحا أن هناك أكثر من مليار طالب في العالم كانوا غير منتظمين بالدراسة بسبب كورونا.









وأشار إلى أن 30 دولة نفذت إستراتيجية التعليم عن بعد باستخدام منصات متعددة في ظل جائحة كورونا. مؤكدا أن تجربة مصر فى التعليم عن بعد كانت مثيرة للاهتمام.







