أحمد عثمان: فلاش باك يعيد الرومانسية والتشويق للسينما

تعاقد السيناريست أحمد عثمان علي فيلم يحمل اسم "فلاش باك" في ثاني تعاون له مع شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي.





أكد عثمان أن "فلاش باك" يدور في إطار رومانسي تشويقي ونفسي، ويستعد صناع العمل حاليًا لإتباع الإجراءات اللازمة مع جهاز الرقابة وغرفة صناعة السينما وغيرها، وذلك بخلاف الإستقرار على النجوم المرشحين للبداية الفعلية في التعاقد معهم رسميًا.





وأضاف عثمان أن " فلاش باك " عبارة عن فكرة تلمس قلوب الجيل الحالي مما تدفعهم لتحقيق حلمهم بصورة إيجابية.





وأعرب عثمان عن سعادته بالعمل مع المنتج شادي صبره ومديره التنفيذي محمد كامل، لما لهما من مكانه مرموقة مهنيًا وشخصيا نظرًا لأنهما أول من ساهما في إظهار رواياته الفنية إلى النور وأنه لن يتردد في تكرار تعاونه معهما.





يشار إلى أن السيناريست أحمد عثمان أصبح حديث السوشيال ميديا في أولي تجاربه الفنية والتي بدأت من خلال خطوة التصوير الفعلي منذ عدة أيام من قبل صناع ونجوم فيلم "قبل الأربعين" بسبب كثرة الإيجابيات التي انبهروا بها عند قراءة سيناريو العمل والموافقة عليه عند إبرام العقود دون تفكير وتردد وغيرها.





جدير بالذكر أن فيلم "قبل الأربعين" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم هم داليا مصطفي ، بسمه ، إيهاب فهمي ، هالة فاخر ، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق ، سامي مغاوري ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.