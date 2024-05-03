أفضل سعر لـ الجنيه الإسترليني في البنوك

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري علي مدار الأسبوع الماضي، في البنوك العاملة في مصر بقيمة 45 قرش.

يستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 مايو 2024 في أبرز البنوك في مصر.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:60.17 جنيه

سعر البيع : 60.46 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سعر الشراء: 60.03 جنيه

سعر البيع : 60.32 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك قطر الوطني

سعر الشراء: 59.94 جنيه

سعر البيع : 60.24 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنك المركزي

سعر الشراء: 59.91 جنيه

سعر البيع : 60.10 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنوك( أبوظبي التجاري، المصرف العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد)

سعر الشراء:59.91 جنيه

سعر البيع : 60.21 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنوك (الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي)

سعر الشراء:59.90 جنيه

سعر البيع : 60.21 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

سعر الشراء:59.78 جنيه

سعر البيع : 60.21 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك HSBC

سعر الشراء: 59.82 جنيه

سعر البيع : 60.15 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 59.75 جنيه

سعر البيع : 60.21 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المصرف المتحد

سعر الشراء:59.61 جنيه

سعر البيع : 60.21 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:58.91 جنيه

سعر البيع : 60.21 جنيه

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة

يقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم مسجلا 60.17 جنيه للشراء.

وفي مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب وذلك للقضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر العملات الأجنبية فضلا عن كبح موجات التضخم.