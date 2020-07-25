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حوادث

الداخلية في أسبوع.. ضبط ١٠ آلاف سائق غير ملتزم بقرار ارتداء الكمامة

السبت 25/يوليه/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا" عن ضبط (5792) قضية تموينية متنوعة وضبط (32) قضايا مقاهى مخالفة لقرار الغلق وغلق (1675) محل مخالف لمواعيد الغلق و فى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط (10916 سائق نقل جماعى).

وفى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء تم ضبط (410 شخص) بإجمالى (408 مبنى).

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .
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