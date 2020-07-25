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محافظات

استعدادا لعيد الأضحى.. الغضبان يتفقد محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد

السبت 25/يوليه/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، محطة تسمين الماشية جنوب المحافظة، والتي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية بطاقة 10 آلاف رأس ماشية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك، رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة. 

وأشار المحافظ،خلال جولته بالمحطة،إلى أنها حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية،وذلك بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر. 


جرى فتح باب الحجز لعجول الأضاحي والخراف الحية بأسعار مميزة أقل من مثيلاتها في الأسواق، كما يجرى توفير اللحوم بأسعار مناسبة أيضا بجميع المنافذ والسيارات المنتشرة بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، استعدادا لعيد الأضحى. 

يشار إلى أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.
استعدادا لعيد الأضحى.. الغضبان يتفقد محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد
استعدادا لعيد الأضحى.. الغضبان يتفقد محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد
استعدادا لعيد الأضحى.. الغضبان يتفقد محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد
استعدادا لعيد الأضحى.. الغضبان يتفقد محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد
استعدادا لعيد الأضحى.. الغضبان يتفقد محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد
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