الشباب والرياضة بـ بورسعيد تطلق مبادرة لدعم مستشفى الحميات في مواجهة كورونا





وأكد الدكتور على أبو سمرة أن الحميات تعد السند الأساسي لإظهار حقيقة ما هو الجيش الأبيض في بورسعيد والذين أداروا الأزمة بكل تضحية وفداء لمحاربة فيروس كورونا coivd 19 وواصلوا الليل بالنهار لمحاربة الفيروس اللعين بين شعب بورسعيد.







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وشدد أبو سمرة على أن فريق حميات بورسعيد الطبى كان حائط سد لمحاربة هذا العدو الخفي.





وفى ذات السياق أكد عبد الفتاح حافظ وكيل مديرية الشباب أنه مهما قدم أبناء بورسعيد وشبابها من تكريمات إلى فريق مستشفى الحميات لن يكون إلا قطرة لما حملوه على عاتقهم وعرضوا أرواحهم للخطر من أجل حياة الآخرين.



