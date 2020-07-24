AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الشباب والرياضة بـ بورسعيد تطلق مبادرة لدعم مستشفى الحميات في مواجهة كورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:41 م
شباب ورياضه بورسعيد
شباب ورياضه بورسعيد لتطلق مبادرة لدعم فريق الحميات
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور على ابوسمرة ووكالة عبد الفتاح حافظ مبادرة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لمستشفى الحميات بالمحافظة وفريقها الطبى برئاسة الدكتور محمود الجرايحى.

وأكد الدكتور على أبو سمرة أن الحميات تعد السند الأساسي لإظهار حقيقة ما هو الجيش الأبيض في بورسعيد والذين أداروا الأزمة بكل تضحية وفداء لمحاربة فيروس كوروناcoivd 19  وواصلوا الليل بالنهار لمحاربة الفيروس اللعين بين شعب بورسعيد. 


اقرأ مع الخبر تكثيف أعمال النظافة وإزالة التعديات في بورسعيد | صور


وشدد أبو سمرة على أن فريق حميات بورسعيد الطبى كان حائط سد لمحاربة هذا العدو الخفي.


وفى ذات السياق أكد عبد الفتاح حافظ وكيل مديرية الشباب أنه مهما قدم أبناء بورسعيد وشبابها من تكريمات إلى فريق مستشفى الحميات لن يكون إلا قطرة لما حملوه على عاتقهم وعرضوا أرواحهم للخطر من أجل حياة الآخرين.


وقال حافظ إنه لا بد أن تتكاتف القوى والأحزاب ومراكز الشباب والأندية بمجالس إدارتها لدعم الفرق الطبية خلال الفترة الحالية ماديا ومعنويا.

الشباب والرياضة بـ بورسعيد تطلق مبادرة لدعم مستشفى الحميات في مواجهة كورونا
الشباب والرياضة بـ بورسعيد تطلق مبادرة لدعم مستشفى الحميات في مواجهة كورونا
الشباب والرياضة بـ بورسعيد تطلق مبادرة لدعم مستشفى الحميات في مواجهة كورونا
الشباب والرياضة بـ بورسعيد تطلق مبادرة لدعم مستشفى الحميات في مواجهة كورونا
الشباب والرياضة بـ بورسعيد تطلق مبادرة لدعم مستشفى الحميات في مواجهة كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفضوا الإجازات ويجرون 35 مسحة يوميا..طاقم حميات بورسعيد يسطر ملحمة

بمستلزمات طبية.. المصريين الأحرار وتنسيقية شباب الأحزاب يدعمان صحة بورسعيد

شباب عمال بورسعيد يطلقون مبادرة لدعم مستشفى الحميات

تشغيل وحدة العناية الحرجة بمستشفى الحميات ببورسعيد بكامل طاقتها

إنجازات رياضية في عهد الرئيس السيسي ببورسعيد: تطوير المدينة الرياضية.. عودة البطولات الدولية باستضافة "المتوسط لكرة اليد".. إنشاء مركز شباب الحى الإماراتى.. صور

العشري يستدعي الناشئ عمر الجرايحي للانضمام لمعسكر المصري في برج العرب

ترشيحاتنا

جدار غامض تحت الماء يحيط بكوكب الأرض بالكامل.. فيديو

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ منى عبد الغني

العظمى تصل لـ 47 درجة.. الأرصاد تحذر: طقس أول يوم العيد شديد الحرارة يصاحبه رطوبة عالية

بعد إصابة زوج كيم كارداشيان.. كل ما تريد معرفته عن الاضطراب ثنائى القطب

ضياء السيد: انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد مش قراره لوحده

يوفينتوس يعلن إصابة نجم الفريق لنهاية الموسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 20 عامًا خلف القضبان .. تحليل DNA يكشف براءة متهم في جريمة قتل

بعد نصيحة الصحة بـ 3 عصائر لتقوية المناعة .. إليك طرق تحضيرها

خلاف على الكمامة يتسبب في مشاجرة وتهديد بالقتل بمركز تسوق| تفاصيل