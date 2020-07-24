الشباب والرياضة بـ بورسعيد تطلق مبادرة لدعم مستشفى الحميات في مواجهة كورونا

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور على ابوسمرة ووكالة عبد الفتاح حافظ مبادرة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لمستشفى الحميات بالمحافظة وفريقها الطبى برئاسة الدكتور محمود الجرايحى.
وأكد الدكتور على أبو سمرة أن الحميات تعد السند الأساسي لإظهار حقيقة ما هو الجيش الأبيض في بورسعيد والذين أداروا الأزمة بكل تضحية وفداء لمحاربة فيروس
كوروناcoivd 19 وواصلوا الليل بالنهار لمحاربة الفيروس اللعين بين شعب بورسعيد.
وأكد الدكتور على أبو سمرة أن الحميات تعد السند الأساسي لإظهار حقيقة ما هو الجيش الأبيض في بورسعيد والذين أداروا الأزمة بكل تضحية وفداء لمحاربة فيروس
كوروناcoivd 19 وواصلوا الليل بالنهار لمحاربة الفيروس اللعين بين شعب بورسعيد.
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وشدد أبو سمرة على أن فريق حميات بورسعيد الطبى كان حائط سد لمحاربة هذا العدو الخفي.
وفى ذات السياق أكد عبد الفتاح حافظ وكيل مديرية الشباب أنه مهما قدم أبناء بورسعيد وشبابها من تكريمات إلى فريق مستشفى الحميات لن يكون إلا قطرة لما حملوه على عاتقهم وعرضوا أرواحهم للخطر من أجل حياة الآخرين.
وقال حافظ إنه لا بد أن تتكاتف القوى والأحزاب ومراكز الشباب والأندية بمجالس إدارتها لدعم الفرق الطبية خلال الفترة الحالية ماديا ومعنويا.