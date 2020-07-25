AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حزب المؤتمر ينظم معرض «شجع منتج بلدك» للمشغولات اليدوية ببورسعيد

السبت 25/يوليه/2020 - 12:42 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى

نظم حزب المؤتمر بمحافظة بورسعيد، معرضا لمنتجات الهاند ميد، وذلك من خلال مبادرة شجع منتج بلدك، بحضور وليد عبد الوهاب قوطه " مساعد رئيس حزب المؤتمر للاستثمار وتنمية الموارد، والأمين العام للحزب ببورسعيد وأعضاء الحزب، وبمشاركة أهالي محافظة بورسعيد.

وشارك في المعرض أصحاب المشروعات المتخصصة في منتجات الحرف اليدوية منها، كروشية، ومنسوجات، وسيراميك، وأحجار، ومصنوعات جلدية، ومجوهرات، وإكسسوار، وخزف، ونحاسيات، وتابلوهات، وصدف، وشنط حريمي، مشغولات يدوية، ومفروشات، ومصنوعات خشبية.

ويهدف المعرض إلى عرض العديد من المنتجات والمصنوعات المحلية المتميزة، وإتاحة فرص تسويقية للمشروعات، وتقديم الخدمات التسويقية والترويجية للمشروعات اليدوية.

أقرأ مع الخبر محافظ بورسعيد: على الأجهزة التنفيذية التواصل أولا بأول مع المواطن

وقال أحمد ابو زيد أمين التنظيم بالحزب ، إن الحاضرين أبدوا إعجابهم الشديد بالمعروضات والمنتجات المتنوعة.

من ناحية أخرى، أشارت " إيمان حسين" مسؤول التضامن الاجتماعي والحرف اليدويه بحزب المؤتمر، إلى أن إقامه المعرض يأتى فى إطار تشجيع المنتجات المصرية وإعطاء الفرصةللمرأة البورسعيدية فى المساهمة بإيجابية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى يتبناها حزب حزب المؤتمر.

وصرح وليد قوطه أن هذا المعرض تم الإعداد له بشكل مسبق ليكون نواة لسلسلة من الأعمال المجتمعية التى ينتهجها الحزب حاليا ، ووعد القوطه الجميع بأن الحزب سيقف خلفهم فى كافة متطلباتهم وكافة مناسباتهم فهذه مسئوليتنا تجاه أهالي المحافظة كما طالب قوطه الجميع الانخراط داخل أسرة حزب المؤتمر ليقدموا خدمة لبلدهم الحبيبة مصر التى لا تنساهم أبدًا.

واوضح قوطه ان دور المرأة فى الحزب كبير وما يقع علي عاتقها من مسئولية تجاه بلدها وأنها هى المُعَول عليها في تربية النشء.

جدير بالذكر أن المعرض جاء فى إطار التوجيهات والسياسة العامة للحزب، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، نحو دعم ومساعدة فئات المواطنين الأكثر احتياجا، ومحاولة تخفيف العبء عن كاهلهم، من خلال التوسع فى المبادرات والمعارض الإجتماعية الهادفة إلى تقديم الخدمات فى مختلف المجالات.

حزب المؤتمر ينظم معرض «شجع منتج بلدك» للمشغولات اليدوية ببورسعيد
حزب المؤتمر ينظم معرض «شجع منتج بلدك» للمشغولات اليدوية ببورسعيد
حزب المؤتمر ينظم معرض «شجع منتج بلدك» للمشغولات اليدوية ببورسعيد
حزب المؤتمر ينظم معرض «شجع منتج بلدك» للمشغولات اليدوية ببورسعيد
حزب المؤتمر ينظم معرض «شجع منتج بلدك» للمشغولات اليدوية ببورسعيد
حزب المؤتمر ينظم معرض «شجع منتج بلدك» للمشغولات اليدوية ببورسعيد
حزب المؤتمر ينظم معرض «شجع منتج بلدك» للمشغولات اليدوية ببورسعيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حزب المؤتمر ببورسعيد يعقد اجتماعا للإعداد النهائي للهياكل التنظيمية

وسط إجراءات احترازية مشددة.. اجتماع تنظيمى لاتحاد شباب حزب المؤتمر ببورسعيد

أمانة المناخ بـ"المؤتمر" في بورسعيد تعقد اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها

"التسويق السياسي.. سيد المرحلة" بالصالون السياسي لحزب المؤتمر ببورسعيد

ترشيحاتنا

مصاب من أبناء الصاعقة يروي تفاصيل مثيرة عن حوار له مع تكفيري.. فيديو

شاهد لحظة وفاة ضابط متقاعد أثناء الصلاة في المسجد بالغردقة

كريستيانو رونالدو إلى نيوكاسل.. 5 صفقات تشعل الميركاتو الصيفي في أوروبا

بعد نصيحة الصحة بـ 3 عصائر لتقوية المناعة .. إليك طرق تحضيرها

بعد خماسية الزمالك .. الأهلي يسحق سموحة 4-0 وديا ..فيديو

اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على سوريا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب عيد الأضحى.. خطوات شواء اللحم على البوتجاز

بعد صراع دام 128 يوما مع كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل مريض مسن مع عائلته

طريقة تحضير الرواني.. خطوة بخطوة