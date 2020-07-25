حزب المؤتمر ينظم معرض «شجع منتج بلدك» للمشغولات اليدوية ببورسعيد

نظم حزب المؤتمر بمحافظة بورسعيد، معرضا لمنتجات الهاند ميد، وذلك من خلال مبادرة شجع منتج بلدك، بحضور وليد عبد الوهاب قوطه " مساعد رئيس حزب المؤتمر للاستثمار وتنمية الموارد، والأمين العام للحزب ببورسعيد وأعضاء الحزب، وبمشاركة أهالي محافظة بورسعيد.
وشارك في المعرض أصحاب المشروعات المتخصصة في منتجات الحرف اليدوية منها، كروشية، ومنسوجات، وسيراميك، وأحجار، ومصنوعات جلدية، ومجوهرات، وإكسسوار، وخزف، ونحاسيات، وتابلوهات، وصدف، وشنط حريمي، مشغولات يدوية، ومفروشات، ومصنوعات خشبية.
ويهدف المعرض إلى عرض العديد من المنتجات والمصنوعات المحلية المتميزة، وإتاحة فرص تسويقية للمشروعات، وتقديم الخدمات التسويقية والترويجية للمشروعات اليدوية.
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وقال أحمد ابو زيد أمين التنظيم بالحزب ، إن الحاضرين أبدوا إعجابهم الشديد بالمعروضات والمنتجات المتنوعة.
من ناحية أخرى، أشارت " إيمان حسين" مسؤول التضامن الاجتماعي والحرف اليدويه بحزب المؤتمر، إلى أن إقامه المعرض يأتى فى إطار تشجيع المنتجات المصرية وإعطاء الفرصةللمرأة البورسعيدية فى المساهمة بإيجابية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى يتبناها حزب حزب المؤتمر.
وصرح وليد قوطه أن هذا المعرض تم الإعداد له بشكل مسبق ليكون نواة لسلسلة من الأعمال المجتمعية التى ينتهجها الحزب حاليا ، ووعد القوطه الجميع بأن الحزب سيقف خلفهم فى كافة متطلباتهم وكافة مناسباتهم فهذه مسئوليتنا تجاه أهالي المحافظة كما طالب قوطه الجميع الانخراط داخل أسرة حزب المؤتمر ليقدموا خدمة لبلدهم الحبيبة مصر التى لا تنساهم أبدًا.
واوضح قوطه ان دور المرأة فى الحزب كبير وما يقع علي عاتقها من مسئولية تجاه بلدها وأنها هى المُعَول عليها في تربية النشء.
جدير بالذكر أن المعرض جاء فى إطار التوجيهات والسياسة العامة للحزب، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، نحو دعم ومساعدة فئات المواطنين الأكثر احتياجا، ومحاولة تخفيف العبء عن كاهلهم، من خلال التوسع فى المبادرات والمعارض الإجتماعية الهادفة إلى تقديم الخدمات فى مختلف المجالات.