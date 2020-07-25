حزب المؤتمر ينظم معرض «شجع منتج بلدك» للمشغولات اليدوية ببورسعيد

نظم حزب المؤتمر بمحافظة بورسعيد، معرضا لمنتجات الهاند ميد، وذلك من خلال مبادرة شجع منتج بلدك، بحضور وليد عبد الوهاب قوطه " مساعد رئيس حزب المؤتمر للاستثمار وتنمية الموارد، والأمين العام للحزب ببورسعيد وأعضاء الحزب، وبمشاركة أهالي محافظة بورسعيد.

وشارك في المعرض أصحاب المشروعات المتخصصة في منتجات الحرف اليدوية منها، كروشية، ومنسوجات، وسيراميك، وأحجار، ومصنوعات جلدية، ومجوهرات، وإكسسوار، وخزف، ونحاسيات، وتابلوهات، وصدف، وشنط حريمي، مشغولات يدوية، ومفروشات، ومصنوعات خشبية.