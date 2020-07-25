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رياضة

مران قوي لـ المصري في صالة الجيمانزيوم خلال معسكر برج العرب.. صور

السبت 25/يوليه/2020 - 05:32 م
مران المصري
مران المصري
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كتب محمد الغزاوى
أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ظهر اليوم مرانًا بدنيًا قويًا بصالة الجيمانزيوم الملحقة بمقر إقامته بأحد فنادق برج العرب.

استمر المران لما يقرب من 90 دقيقة أدى خلاله اللاعبون مجموعة متنوعة من تدريبات التقويات تحت إشراف الدكتور عبد الحليم كامل مخطط الأحمال التدريبية والذي حرص على تنفيذ اللاعبين لكافة التدريبات بكل دقة لتحقيق الاستفادة المرجوة.


ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه المسائي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب وهو المران الذي يخصصه الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن طارق العشري للتركيز على الجوانب الخططية والتكتيكية.
مران قوي لـ المصري في صالة الجيمانزيوم خلال معسكر برج العرب.. صور
مران قوي لـ المصري في صالة الجيمانزيوم خلال معسكر برج العرب.. صور
مران قوي لـ المصري في صالة الجيمانزيوم خلال معسكر برج العرب.. صور
مران قوي لـ المصري في صالة الجيمانزيوم خلال معسكر برج العرب.. صور
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