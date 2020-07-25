مران قوي لـ المصري في صالة الجيمانزيوم خلال معسكر برج العرب.. صور

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ظهر اليوم مرانًا بدنيًا قويًا بصالة الجيمانزيوم الملحقة بمقر إقامته بأحد فنادق برج العرب.





استمر المران لما يقرب من 90 دقيقة أدى خلاله اللاعبون مجموعة متنوعة من تدريبات التقويات تحت إشراف الدكتور عبد الحليم كامل مخطط الأحمال التدريبية والذي حرص على تنفيذ اللاعبين لكافة التدريبات بكل دقة لتحقيق الاستفادة المرجوة.







