المصري يجري المسحة الطبية السادسة بمعسكر برج العرب.. صور

أجرى لاعبو المصري وكذلك أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات ظهر اليوم المسحة الطبية السادسة والمتعلقة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وتأتي المسحة ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية التي يسعى من خلالها اتحاد الكرة لضمان سلامة كافة عناصر المنظومة الكروية قبل استئناف بطولة الدوري في السادس من أغسطس المقبل.أقرأ ايضا.. الغضبان يتفقد أعمال إنشاء ميناء بورسعيد البري الجديد كان عبد الظاهر السقا المدير الرياضي قد أتم التنسيق مع وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم لسرعة إجراء تلك المسحة خاصة بعد إصابة أحد مسئولي المهمات بالمصري بفيروس كورونا قبل أيام قليلة.