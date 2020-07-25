أردوغان يشوه الإسلام ..أحمد موسى عن ظهور إمام آيا صوفيا بالسيف: ممكن يكون لابس حزام ناسف

قال الإعلامي احمد موسى، إن الرئيس التركي أردوغان أدى صلاة الجمعة في أيا صوفيا بعد تحويله إلى مسجد.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" إمام المسجد طلع على المنبر ومعه سيف في يده في آيا صوفيا".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الدين الاسلامي لم ينتشر بحد السيف على الإطلاق وهذا ما اكد عليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان يشوه الاسلام وتعاليم الدين الإسلامي التي تدعو للسلام والسماحة ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" ظهور امام آيا صوفيا بالسيف في خطبة الجمعة يسيء إلى الدين الإسلامي ولا نستبعد قيام الامام بربط حزام ناسف على وسطه لأنه يحمل سيفا في يده ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان يوجه رسالة للعالم بالقتل والذبح ويذكر الجميع بما فعله أجداده".



