المفوضية الأوروبية تحذر أردوغان: لن نسمح بتهديد أمننا.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا يرصد تحذير نائب رئيس المفوضية الأوروبية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان .













وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجاريتيس سكيناس،:" نشعر بالمرارة تجاه ما تقوم به تركيا على كافة الأصعدة".













وأضاف:" واتحدث عن موقف أوروبي غاضب من التصرفات التركية وعلى تركيا ان تقف في مرحلة ما وتتحمل المسئولية وتحدد مواقفها".













وتابع:" اذا كانت تركيا تريد الاصطفاف إلى جانب اوروربا فعليها ان تفعل ذلك بناء على مبادئ أوروبا، أما إذا لم تكن تريد ذلك عليها ان تعلم انها ستكون في مواجهة الاتحاد الاوروبي".













وأكمل:" الاتحاد الأوروبي يمثل قوة استقرار وسلام وأمن في منطقة المتوسط عن قوة وليس ضعفا، وعلى تركيا العمل في هذا الاتجاه وتستعد لمواجهة القارة الأوروبية وكافة الخيارات للحفاظ على أمننا متاحة ولن نسمح لأي دولة خارجية ان تهدد امن اي دولة في الاتحاد الأوروبي".



