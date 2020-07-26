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محافظات

محافظ بورسعيد يبحث مع الأجهزة التنفيذية استعدادات استقبال عيد الأضحي المبارك

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:34 م
محافظ بورسعيد يبحث
محافظ بورسعيد يبحث استعدادات المحافظة للعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد  للمحافظة واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة ومساعد مدير الأمن والمستشار العسكري ورؤساء الاحياء ومديري المديريات.


وأعلن محافظ بورسعيد أن جميع الاجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال العيد وأن غرفة العمليات الرئاسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالاحياء تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل معها على الفور.




وشدد على تواجد مسئولين على مستوى عال من الكفاءة الفنية والادارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء .


كما أصدر توجيهاته خلال الاجتماع بقيام مديرية الطب البيطري  والتموين والاحياء وكافة الجهات المعنية بتكثيف جهودها لمراقبة اعمال الذبح بالمجزر ومحلات الجزارة وكذلك تكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة.. مشددا على المرور علي محلات الجزارة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية  وكذلك اعمال النظافة والتطهير عقب الذبح حرصا علي الصحة العامة.


وأضاف المحافظ ان جميع مجازر المحافظة سوف تعمل بكامل طاقتها قبل واثناء عيد الاضحى المبارك من اجل تلبية طلبات المواطنين، وكذلك محطة تسمين الماشية.


كما وجه مديرية الشئون الصحية بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال اي حالات مرضية اثناء العيد وسرعة التعامل مع اي حالة مرضية وقيام مديرية الشباب والرياضة والثقافة بتنظيم العديد من البرامج والفعاليات مجانا للمواطنين.


وأشار الغضبان الى ان شوارع المحافظة سوف تشهد تواجدا أمنيا من رجال الشرطة لحماية وسلامة وأمن المواطنين وضبط الحركة المرورية بالشارع والتعامل مع الدراجات النارية المخالفة.


كما وجه المحافظ باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة بالقرى التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ورفع درجة الاستعداد بها. 


وأضاف ان اجهزة الامنية المختلفة وأجهزة الاحياء عليها دور كبير في فرض الانضباط ومنع أي مظاهر سلبية خلال عيد الأضحي.
محافظ بورسعيد يبحث مع الأجهزة التنفيذية استعدادات استقبال عيد الأضحي المبارك
محافظ بورسعيد يبحث مع الأجهزة التنفيذية استعدادات استقبال عيد الأضحي المبارك
محافظ بورسعيد يبحث مع الأجهزة التنفيذية استعدادات استقبال عيد الأضحي المبارك
محافظ بورسعيد يبحث مع الأجهزة التنفيذية استعدادات استقبال عيد الأضحي المبارك
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