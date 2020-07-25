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رياضة

تركيز على النواحي الخططية في مران المصري المسائي بمعسكره في برج العرب

السبت 25/يوليه/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم، تركيزا كبيرا على النواحي الخططية والتكتيكية،  على الملعب الفرعي لاستاد الجيش ببرج العرب.



 استمرالمران لما يقرب من 90 دقيقة شهد قبيل بدايته اجتماعًا باللاعبين حرص خلاله الكابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي والكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق على الشد من أزر اللاعبين.



وأكد العشرى ضرورة التركيز التام وبذل المزيد من الجهد والعرق خلال الفترة المقبلة من ناحية ، وكذلك توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والإلتزام الصارم بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تهدف للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.


أما عن فقرات المران فبدأت ببعض التدريبات الترفيهية من خلال لعب الكرة الطائرة بالقدمين والرأس ، ثم أدى اللاعبون تدريبات الإحماء ، قبل أن يبدأ الكابتن طارق العشري في تلقين لاعبيه عدد من الجمل الخططية ، بالإضافة إلى التدريب على سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس وأيضًا الانتشار في كافة أنحاء الملعب مع تكثيف الضغط على المنافس بأكبر عدد من اللاعبين.

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