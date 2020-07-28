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توك شو

شيرين عن صورها الأخيرة: مش لازم الواحد ينط في البحر عشان يكون سعيد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:25 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة شيرين، إن الصور الأخيرة التي ظهرت فيها وهي ترتدي فستانا أزرق على شاطئ البحر، كانت بهدف توعية المواطنين بأن الشواطئ مغلقة من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، بسبب جائحة كورونا، متابعة "مش لازم الواحد ينط فى البحر علشان يكون سعيد.. خاصة عندما لا تكون الدنيا أمان ومفيش وسائل إنقاذ".

وطالبت الفنانة شيرين، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، الجميع بالالتزام بقوانين غلق الشواطئ العامة حفاظًا على حياتهم.

وأضافت الفنانة شيرين "نعم ربنا علينا كتيرة ومش بنحس بيها غير لما نفتقدها.. حبيت أوصل رسالة وأتمنى أنها تكون وصلت".

وتابعت الفنانة شيرين، أن الإنسان يجب أن يستمتع بالهواء والنقى واستنشاقه والمشاهد الخلابة للبحر، دون النزول للبحر، وتعريض حياته للخطر، معلقة "استمتعوا بالتنفس دون الحاجة لجهاز أكسجين".
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