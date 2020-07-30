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محافظات

طوارئ فى الطب البيطري.. 19 مجزرًا جاهزًا لاستقبال الأضاحي في كفر الشيخ

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:40 م
مجزر
مجزر
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محمود زيدان
أعلنت محافظة كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ بجميع المجازر الحكومية البالغ عددها 19 مجزرًا بالمحافظة؛ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

واستقبلت مجازر كفر الشيخ، ونقاط الذبح العشرات من الماشية؛ لذبحها وطرحها بالأسواق، بعد إجراء الكشف البيطري عليها حرصًا على سلامتها.

من جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باتباع الإجراءات الاحترازية بالمجازر ونقاط الذبح، إضافة لبدء استقبال أضاحي الأهالي بدءًا من الغد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ولمدة 4 أيام كاملة، مجانًا.

وأضاف المحافظ، أنه جرى صيانة المجازر، والاطمئنان بتوفير كافة متطلبات عمليات الذبح ونقل اللحوم من خلال سيارات مبردة عقب إجراء الكشف البيطرى عليها من خلال الأطباء البيطريين المتواجدين بالمجازر ونقاط الذبح.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن كل مدينة من المدن بها مجزر " كفر الشيخ، بيلا، الحامول، بلطيم، برج البرلس، مطوبس، فوه، دسوق، الرياض، قلين، سيدى سالم "، أما نقاط الذبح بالقرى الكبرى بسنهور المدينة، الجرايدة، الكوم الطويل، شباس عمير، الجزيرة الخضراء، شباس الشهداء، محلة أبو على".

وفي سياق متصل، يتابع محافظ كفر الشيخ، من خلال غرفة العمليات بالمحافظة، والغرف الفرعية بمجالس المدن، والمديريات المعنية لحملات التى تشنها مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين على محال الجزارة وبجميع أسواق المحافظة ومعارض بيع اللحوم للاطمئنان على عرض لحوم ودواجن صالحة للاستخدام الآدمي وضبط المخالفين.
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