AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمراقبة السلع.. محافظ كفر الشيخ يوجه بشن حملات تموينية مفاجئة خلال العيد

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:56 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، برفع درجة حالة الاستعداد القصوى؛ لاستقبال عيد الأضحى المبارك بجميع المراكز والمدن، داعيًا جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.


وقال محافظ كفر الشيخ، إنه وجه رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومديري المديريات والأجهزة الرقابية بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق للاطمئنان على توافر اللحوم بالأسواق للمواطنين، وبأسعار مناسبة.


كما شدد على ضرورة التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة من اللحوم وغيرها وجاهزية الأسواق في ظل الإقبال المتزايد خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة فتح المجازر أمام المواطنين.


وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وشدد المحافظ، علي الاستمرار في شن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية، وقيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق.


كما وجه محافظ كفر الشيخ، بتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على جهود التموين في الرقابة على المخابز والمحلات خلال العيد في بني سويف

استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.. رفع درجة التأهب القصوى بمستشفيات المنوفية

استعدادا لعيد الأضحى.. رفع درجة الطوارئ بالمستشفيات والتصدي للبناء المخالف في كفر الشيخ

بإجراءات وقائية وخدمات وتوفير للسلع الأساسية.. سوهاج تستعد لعيد الأضحى

تحرير 13 محضرا وضبط ومصادرة 400 كيلو لحوم بالفيوم

ذبح خارج المجازر أبرزها.. ضبط 65 مخالفة متنوعة في المنيا

ترشيحاتنا

الصحة السعودية: لم نسجل أي حالات كورونا بين الحجيج حتى الآن

أول تعليق من عبير موسى بعد سقوط لائحة سحب الثقة من الغنوشي

شاهد.. مفاجأة أحمد خالد صالح لـ هنادي مهنى في عيد ميلادها

الغنوشي يفلت من سحب الثقة في تونس

بريطانيا ترحب باستمرار المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة

بسعر منافس وبطارية عملاقة.. سامسونج تطلق هاتف Galaxy M31s.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 نوع فيتامين ومعادن.. القيمة الغذائية لـ اللحوم

استشاري تغذية يكشف الطريقة الصحيحة لتناول اللحوم والفتة في العيد .. فيديو

متحرمش نفسك .. 5 فوائد من تناول اللحوم في العيد