لمراقبة السلع.. محافظ كفر الشيخ يوجه بشن حملات تموينية مفاجئة خلال العيد

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، برفع درجة حالة الاستعداد القصوى؛ لاستقبال عيد الأضحى المبارك بجميع المراكز والمدن، داعيًا جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.









وقال محافظ كفر الشيخ ، إنه وجه رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومديري المديريات والأجهزة الرقابية بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق للاطمئنان على توافر اللحوم بالأسواق للمواطنين، وبأسعار مناسبة.









كما شدد على ضرورة التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة من اللحوم وغيرها وجاهزية الأسواق في ظل الإقبال المتزايد خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة فتح المجازر أمام المواطنين.









وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









وشدد المحافظ، علي الاستمرار في شن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية، وقيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق.









كما وجه محافظ كفر الشيخ، بتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.