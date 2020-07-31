لعشاق النوستالجيا .. 6 نصائح هامة عند شراء سيارة كلاسيكية









لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز النصائح عند شراء سيارة كلاسيكية نادرة فيما هو تالي:









- عند النية حول شراء سيارة كلاسيكية، احرص على أن تتصفح مواقع بيع السيارات بتمعن.









-قم بزيارة أقرب معرض للسيارات لمشاهدة السيارة على أرض الواقع وعقد مقارنة.









- قم بالسؤال على أسعار السيارات التي تريدها من الحين للأخر لتجنب النصب من قبل التجار.









- أهم الأشياء التي يجب عليك اتباعها هو سؤال شخص ذو خبرة لأنه سيعطيك المعلومة الكافية الوافية.









- السيارات الكلاسيكية غالبًا ما تكون قطع الغيار بها غير متوفرة، لذلك ينصح بالتأكد من ضرورة توافر قطع غيار تلك السيارة التي تبحث عنها وعدم نفادها من الأسواق نظرًا لموديلها القديم.





- قبل شراء السيارة اصطحب معك ميكانيكي لفحص السيارة جيدًا والتأكد من سلامتها وأجزائها الداخلية والخارجية.