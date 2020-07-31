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سيارات

لعشاق النوستالجيا .. 6 نصائح هامة عند شراء سيارة كلاسيكية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد
تعد السيارات الكلاسيكية من أبرز المركبات التي يهواها الكثير من الأفراد، رغم أنها قديمة ونادرة إلا أنها تشغل اهتمامات محبي السيارات ويبحثون عنها أغلب الأوقات.

 

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز النصائح عند شراء سيارة كلاسيكية نادرة فيما هو تالي:

 

- عند النية حول شراء سيارة كلاسيكية، احرص على أن تتصفح مواقع بيع السيارات بتمعن.


-قم بزيارة أقرب معرض للسيارات لمشاهدة السيارة على أرض الواقع وعقد مقارنة.


- قم بالسؤال على أسعار السيارات التي تريدها من الحين للأخر لتجنب النصب من قبل التجار.


- أهم الأشياء التي يجب عليك اتباعها هو سؤال شخص ذو خبرة لأنه سيعطيك المعلومة الكافية الوافية.


- السيارات الكلاسيكية غالبًا ما تكون قطع الغيار بها غير متوفرة، لذلك ينصح بالتأكد من ضرورة توافر قطع غيار تلك السيارة التي تبحث عنها وعدم نفادها من الأسواق نظرًا لموديلها القديم.

- قبل شراء السيارة اصطحب معك ميكانيكي لفحص السيارة جيدًا والتأكد من سلامتها وأجزائها الداخلية والخارجية.
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