في أول أيام العيد.. شاهد حدائق ومتنزهات كفر الشيخ بلا مواطنين





على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والصحية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الحاسمة للوقاية من فيروس كورونا. يأتي هذا لإغلاقها بناءً





وشدد محافظ كفر الشيخ، على غلق المتنزهات والحدائق ، ومنع الرحلات النيلية، موجهًا اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والمسطحات المائية والإنقاذ النهري بتنفيذ الخطة الأمنية؛ لتنفيذ الإغلاق التام كورنيش النيل.





كما شدد على إغلاق الحدائق والمنتزهات، وجميع مراكز الشباب والملاعب، والمنتزهات العامة، وكافة جميع الحدائق، وجميع أنواع الرحلات النيلية بنهر النيل، ومنع التجمعات بمدينة دسوق.





وأشاد محافظ كفر الشيخ، بأهالي كفر الشيخ لالتزامهم بالتعليمات وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والصحية التي تتخذها الحكومة بغلق تام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، منعًا للاختلاط والتزاحم، طبقًا إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء.