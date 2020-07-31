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محافظات

في أول أيام العيد.. شاهد حدائق ومتنزهات كفر الشيخ بلا مواطنين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:27 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
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محمود زيدان
خلت الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل بمدن دسوق وفوه ومطوبس بكفر الشيخ، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، من المواطنين.

يأتي هذا لإغلاقها بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والصحية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الحاسمة للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على غلق المتنزهات والحدائق ، ومنع الرحلات النيلية، موجهًا  اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والمسطحات المائية والإنقاذ النهري بتنفيذ الخطة الأمنية؛ لتنفيذ الإغلاق التام كورنيش النيل.

كما شدد على إغلاق الحدائق والمنتزهات، وجميع مراكز الشباب والملاعب، والمنتزهات العامة، وكافة جميع الحدائق، وجميع أنواع الرحلات النيلية بنهر النيل، ومنع التجمعات بمدينة دسوق.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بأهالي كفر الشيخ لالتزامهم بالتعليمات وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والصحية التي تتخذها الحكومة بغلق تام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، منعًا للاختلاط والتزاحم، طبقًا إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء.
في أول أيام العيد.. شاهد حدائق ومتنزهات كفر الشيخ بلا مواطنين
في أول أيام العيد.. شاهد حدائق ومتنزهات كفر الشيخ بلا مواطنين
في أول أيام العيد.. شاهد حدائق ومتنزهات كفر الشيخ بلا مواطنين
في أول أيام العيد.. شاهد حدائق ومتنزهات كفر الشيخ بلا مواطنين
في أول أيام العيد.. شاهد حدائق ومتنزهات كفر الشيخ بلا مواطنين
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