جرائم آخر الزمان.. زوج يقتل عروسته في شهر العسل بمساعدة والدته.. عامل يذبح شقيقه بسبب خلافات الميراث.. وآخر ينهي حياة أخيه بسبب لحمة العيد

سجلت صفحة الحوادث خلال 72 ساعة مضت جرائم قتل في المحافظات المختلفة، ولعل أبرزها كان مقتل أستاذة جامعية بسبب خلافات الثأر، وذبح عامل لشقيقه بسبب خلافات الميراث، وإنهاء شاب حياة عروسته بمساعدة أمه.













شهدت قرية شندلات التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية إحدي جرائم آخر الزمان حيث أقدم عامل على ذبح شقيقه باستخدام سلاح أبيض "سكين " عقب نشوب مشادات كلاميه وتشابك بالأيدي لخلافات على الميراث مما أودي بحياته فى الحال وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي السنطة خلال أيام أجازه عيد الأضحي المبارك، حيث تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلي المقدم أحمد كوهية رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة بوقوع جريمة قتل شخص لشقيقه بسبب خلافات الميراث.









تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده النقيب محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى مكان الحادث للوقوف على آخر تطورات الواقعة، وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم يدعي " عبد السلام.ن" أقدم على ذبح شقيقيه "اشرف.ن" نتيجة تورط القتيل فى القاء زوجة القاتل من أعلي سطوح منزلهم مما اصابها بجروح متعددة اثناء خلافهم على الميراث مستخدما سكينا كما اصيب القاتل ايضا وتم نقلة للمستشفي لمحاولة اسعافة بعد تعرضة لاصابات اثناء مشاجرته مع شقيقه الأصغر .

















وفي الدقهلية عادت رضا جثة هامدة لمنزل اسرتها بعد زواج دام 25 يوما بعد قيام زوجها بقتلها بمساعدة والدته بعد نشوب خلافات بينهما فى ثالث أيام العيد، حيث تزوج شعبان من المجنى عليها رضا لكن بدأت الخلافات تعرف طريقها سريعا للزوجين وتحول المنزل الصغير الى جحيم لا يطاق بعد نشوب خلافات بين الزوجة المجنى عليها ووالدة الزوج انتهت القصة بمشهد حزين بقتل الزوجة، وتبين من التحقيقات والتحريات أن سبب الخلافات بين الزوجين اعتراض الزوجة على إعطاء حماتها بعض الاطباق من النيش الخاص بها مما اثار غضب الزوج وقام بتعنيف زوجته والاعتداء عليها بالضرب المبرح وساعدته والدته حتى لفظت العروس أنفاسها الأخيرة.









وبعد وقوع الجريمة قرر الزوج ووالدته التخلص من الجثة بإلقائها من أعلى المنزل حتى يبعد الشبهة الجنائية عنهما فقررا إلقاء الجثة من اعلى المنزل وأمرت جهات التحقيقات بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتشريح جثة القتيلة و فحصها لبيان ما بها من إصابات.

















ولقيت زوجة مصرعها علي يد زوجها بالدقهلية إثر نشوب خلافات زوجية بينهما بسبب منزل الزوجية، حيث ورد اخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم اول المنصورة من أهالي مساكن العبور بمنطقة المجزر بسماع صوت صراخ واستغاثة لسيدة داخل مسكنها وبفتح باب المسكن عثر عليها مقتولة.









انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة الي مكان البلاغ وتبين ان الجثة لسيدة تدعي"فاطمة ا. .ا ، ٣٥ عاما من خريجي مؤسسة تربية البنات ولديها طفل، حيث تببن من التحريات ان خلافا شب بينها وبين زوجها ويدعي "طارق م ا ٣٦ عاما، من خريجي مؤسسة تربية البنين وتزوجا عقب خروجهما كونهما يتيمين وحصلا علي مسكن للزوجية الا ان خلافا دب بينهما من اجل الشقة علي أثره قام بالتعدي عليها بالضرب حتي فارقت الحياة.

















وألقت مباحث قسم شرطة السويس القبض علي مسجل خطر قتل صديقه، بسبب نشوب نزاع بينهما علي سيجارة حشيش ومخدرات العيد، تطور الي مشاجرة قام المتهم علي أثرها بقتل صديقه، حيث قررت النيابة العامة بالسويس، حبس المتهم بقتل صديقة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، واحالة جثة المتوفي الي الطب الشرعي.









وكان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، نلقي اخطارا من نقطة مستشفي السويس العام بوصول " خ . ح "جثمان شخص مصاب بطعنات أدت الي مقتلة، حيث أكدت التحريات الأمنية، أن من ارتكب جريمة القتل هو صديق القتيل بسبب نشوب نزاع بينهم، تطور الي معركة قام المتهم بقتل خلالها بقتل صديقة، واعترف المتهم بالقتل بعد القبض علية، انه ارتكب جريمة القتل وهو متعاطي للمخدرات، بعد مشاجرة مع صديقة.









وفي البحيرة، بدلا من أن يذبح أضحية العيد ذبح شقيقه وأصاب شقيقته .. جريمة بشعة هزت أرجاء مركز الدلنجات حيث استيقظ الأهالي على صرخات وعويل لتجد أخا يمسك بسلاح أبيض وجثة ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وسيدة تستغيث والدم يملأ أركان منزلهم.









"نصف كيلو لحمة" .. هكذا جاء سبب المشاجرة فبدلا من أن يتبادل الأشقاء التهاني في أول أيام عيد الأضحى نشبت المشاجرة بين محمد وشقيقه أحمد بسبب نصف كيلو لحم أحضرها أحد الجيران لهم احتفالا بالعيد ولكن كانت سببا في تشريد أسرة بأكملها، حيث جن جنون الشقيق الأكبر محمد قائلا: "مش قولت مش عاوزين لحمة من حد"، ليتدخل شقيقه أحمد محاولا تهدئته ولكن سرعان ما نشب فتيل المشاجرة ليبادر محمد بالقاء اللحم من الشباك ويتدخل شقيقه فما كان منه إلا أن بادره بسلاح أبيض كان بحوزته بطعنة نافذة بجسده، فيما حاولت شقيقته الأخرى التدخل فأصابتها طعنة في بطنها.





سقط أحمد قتيلا وشقيقته مصابة، ليفقد شقيقهم محمد الوعي وتنتابه صرخات وعويل قائلا "ما كنتش أقصد كنت بهوش بالسلاح بس ما كنش قصدى".









لقيت استاذه جامعيه مصرعها وأصيب زوجها بطلقات نارية لخلافات ثأرية بين عائلة الزوج وعائلة أخرى بالمنيا تم نقل الجثه والمصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، حيث تلقت أجهزة الأمن بالمنيا بلاغا بمصرع أستاذة جامعيه وإصابة زوجها بطلقات ناريه لخلافات بين عائلتين.



