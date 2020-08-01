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حوادث

نزيف الثأر يتواصل| مقتل أستاذة بجامعة المنيا وإصابة زوجها بالرصاص

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:42 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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ايمن رياض
لقيت استاذه جامعيه مصرعها وأصيب زوجها بطلقات نارية لخلافات ثأرية بين عائلة الزوج وعائلة أخرى بالمنيا تم نقل الجثه والمصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق 

تلقت أجهزة الأمن بالمنيا بلاغا بمصرع أستاذة جامعيه وإصابة زوجها بطلقات ناريه لخلافات بين عائلتين 




وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث وتبين أن هناك خلافات سابقة بين أسرة الزوج وإحدي العائلات وقعت منذ عدة أشهر راح ضحيتها شخص، مما دفع الطرف الثاني للإنتقام وقاموا بالتربص بالزوج أخذا بالثأر، ما أسفر عن وفاة ا. ع. ا الاستاذه بجامعة المنيا بطلقة في الرقبة، فيما أصيب زوجها بـ 4 طلقات وتم نقله إلي العناية المركزة بمستشفي المنيا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
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نزيف الثأر يتواصل| مقتل أستاذة بجامعة المنيا وإصابة زوجها بالرصاص

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