نزيف الثأر يتواصل| مقتل أستاذة بجامعة المنيا وإصابة زوجها بالرصاص

لقيت استاذه جامعيه مصرعها وأصيب زوجها بطلقات نارية لخلافات ثأرية بين عائلة الزوج وعائلة أخرى بالمنيا تم نقل الجثه والمصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق





تلقت أجهزة الأمن بالمنيا بلاغا بمصرع أستاذة جامعيه وإصابة زوجها بطلقات ناريه لخلافات بين عائلتين









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