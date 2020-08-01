حشيش العيد.. يقتل صديقه فى السويس بسبب النزاع على الكيف

القت مباحث قسم شرطة السويس القبض علي مسجل خطر قتل صديقة، بسبب نشوب نزاع بينهم علي سيجارة حشيش ومخدرات العيد، تطور الي مشاجرة قام المتهم علي أثرها بقتل صديقة.

وقرر النيابة العامة بالسويس، حبس المتهم بقتل صديقة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، واحالة جثة المتوفي الي الطب الشرعي.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، نلقي اخطارا من نقطة مستشفيي السويس العام بوصول " خ . ح "جثمان شخص مصاب بطعنات أدت الي مقتلة.

وأكدت التحريات الأمنية، أن من ارتكب جريمة القتل هو صديق القتيل بسبب نشوب نزاع بينهم، تطور الي معركة قام المتهم بقتل خلالها بقتل صديقة.

واعترف المتهم بالقتل بعد القبض علية، انه ارتكب جريمة القتل وهو متعاطي للمخدرات، بعد مشاجرة مع صديقة.











