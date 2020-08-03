لليوم الخامس على التوالي.. جنوب سيناء تسجل صفر كورونا

سجلت محافظة جنوب سيناء على مدار ٥ أيام على التوالي صفر إصابات بكورونا، رغم الأفواج السياحية المتدفقة على المدن السياحية بالمحافظة، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة في المنتجعات السياحية والمخيمات علاوة على غلق الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات.





وقد تواجد أطباء الطب الوقائي، على الكمائن وبوابات الدخول لمدن جنوب سيناء، للكشف على القادمين بالكواشف الحرارية.





وقامت محافظة جنوب سيناء ، بإجراءات احترازية ضد فيروس كورونا وأغلقت الشواطئ العامة والمتنزهات ومن بينها ممشى أهل مصر بطور سبناء لمنع التجمعات وتعين حراسات من الشرطة على الشواطئ والمتنزهات.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسانين وكيل مديرية الصحة ومدير الطب الوقائي، أنه يتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل دقة خلال فترة عطلة عيد الأضحي المبارك حتى تم الوصول للحالة صفر كورونا.



