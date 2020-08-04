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رياضة

الدوري السعودي.. فهد المولد يعود للمباريات الرسمية بعد غياب 455 يومًا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:18 ص
فهد المولد
فهد المولد
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إسراء أشرف
يعود فهد المولد، نجم اتحاد جدة، إلى المباريات الرسمية، بعد غياب استمر 455 يومًا، منذ إيقافه يوم 9 مايو عام 2019، تنفيذًا لعقوبة تأديبية نظير ثبوت تعاطيه منشطات.


ويحل فريق الاتحاد ضيفًا على نظيره أبها، اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة والربع مساءً،  في أول مبارياته بعد استئناف الدوري السعودي للمحترفين.


ويستعد المولد للظهور الأول منذ مشاركته الأخيرة، يوم 7 مايو 2019، أمام الريان القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.


وخلال فترة المعسكر شارك المولد في مواجهة القادسية الودية، التي خسرها فريقه 1-2.


وكان المولد قد أوقف نتيجة وجود عينة إيجابية في فحص المنشطات الخاص به خلال مباراة الاتحاد ضد النصر في أبريل 2019، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


ويعول الاتحاد على خدمات المولد لكسب جميع مبارياته المتبقية في الدوري لتفادي الهبوط للدرجة الأولى، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة مع تبقي 8 جولات على نهاية المسابقة.
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