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بعد تصدره التريند.. محمد رزق: بنتي علمي رياضة وفرحت إنها جابت 75%.. فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:20 م
محمد رزق ، أب تصدر
محمد رزق ، أب تصدر السوشيال الميديا بطريقة تهنئته بنجاح ابن
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شيرين عادل
قال محمد رزق، أب تصدر السوشيال الميديا بطريقة تهنئته بنجاح ابنته بالثانوية العامة، إن رأيه الشخصى أن الطالب دوره الأساسى السعى والاجتهاد والنتيجة رزق من الله.

وأكد محمد رزق، خلال مداخلة هاتفية عبر خاصية "سكايب"، أن جلد الطالب ليس الحل لحصوله على درجات التفوق وإنما الدعم والتشجيع هما الأساس فى تعامل الآباء مع أبنائهن فى هذه المرحلة الهامة.

وأشار إلى ابنته شعبة علمى رياضة ورغم حصولها على مجموع 75%،  إلا أنه دعمها وكتب منشور " بوست  " خاصا لها  أمس الثلاثاء عبر فيه عن فرحته بحصولها على هذا المجموع. 

ولفت رزق: "أن ابنته جومانا هى ترتيبها الثالثة بين بناته وأنه سلك نفس طريقته بالمدح لمجاميع بناته ودعمهم بكل ما أوتى من قوة".

يذكر أن محمد رزق، أب تصدر السوشيال الميديا بطريقة تهنئته بنجاح ابنته بالثانوية العامة جومانا شعبة علمى رياضة خاصة بعد حصولها على 75% وكتب لها منشورا خاصا عبر فيه عن فرحته الكبيرة.
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