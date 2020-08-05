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اقتصاد

حماية المستهلك يصدر قرارات ملزمة لصالح المواطنين فى 506 شكاوى متنوعة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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محمد صبيح

صرح الدكتور أحمد سمير فرج ، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، والمدير التنفيذي، عن قيام المجلس بمناقشة واصدار قرارات ملزمة فى عدد 506 شكاوى، منهم 28 شكوى فى مجال السيارات و 478 شكوى فى مجال السلع المعمرة والمتنوعة  .


وأضاف سمير انه بالنسبة لشكاوى السيارات فإن مجلس الادارة قد اصدر 19 قرارا باصلاح السيارة بقيمة اصلاحات تصل الى 8,170,000، واصدار   قرارات باستبدال السيارة او استرجاعها ورد قيمتها فى عدد 4 شكاوى باجمالى قيمة 1,480,000 ، كما اصدر المجلس قراره فى 3 شكاوى باستكمال الفحص فى كلية الهندسة لاعداد تقرير فنى قاطع بماهية العيوب الموجودة بالسيارات وتحديد المسئولية.


كما أصدر المجلس قراره باحالة احدى الشكاوى للنيابة العامة ،وشدد المجلس على تنفيذ قراراته خلال فترة تتراوح من 10 الى 20 يوم فى شكاوى السيارات بحسب حالة كل شكوى، وفى حالة عدم الالتزام يتم الاحالة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.


وأشار رئيس الجهاز الى ان مجلس الادارة قد اصدر قراره فى 478 شكوى سلع معمرة ومتنوعه ، منها 59 قرارا باستبدال واسترجاع سلع معمرة واجهزة كهربائية منهم قرارين فى مجال الهواتف المحمولة  و 423 قرار بالاصلاح منهم قرار فى مجال الأثاث، و5 قرارات فى مجال العقارات والتايم شير.


جدير بالذكر أن مجلس  الإدارة ناقش في جلسته منح إحدي كبري شركات السلع المعمرة مهله 15 يوم لإزالة اسباب شكاوي المستهلكين أو إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأمر.


وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريًا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.


كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي  او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg     أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .

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