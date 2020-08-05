بالهدايا والورود.. الشرطة العمانية تدخل السرور لقلوب أطفال السلطنة

بإبتسامة عريضة ووجه بشوش وإن أخفت ملامحه الكمامة، استقبلت الشرطة العُمانية مواطنيها فى شوارع محافظات بالورود والهدايا لإدخال السرور عليهم ولتخفيف وطأة حصار كورونا الذى قيد حركة الجميع وخيم بظلاله على محافظات السلطنة.





وتداولت موقع التواصل الإجتماعى صورة لطفل تغمر عيونه السعادة، ويهديه أحد رجال الأمن العمانى الهدايا المرفقة بالورد الأحمر القاني، وذلك فى لفتة إنسانية تعبر عن رقى الشعب العمانى وعن إنسانية رجل الأمن العمانى وتعاطيه مع الأزمات بروح الأب، والأخ والأبن وتلاحم الشرطة العمانية مع الشعب.

وجسدت سلطنة عمان مثالا رائعا فى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي أقرتها السلطات فى السلطنة لتفادى ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس كورونا، بعدما سجلت ارتفاعا في الأيام الأخيرة قبل احتفالات عيد الأضحى.

وأعلنت اللجنة العمانية اليوم الأربعاء أنها سترفع اعتبارا من يوم السبت المقبل قيود الانتقال بين المحافظات والتي كانت قد فرضتها في 25 يوليو للحد من انتشار فيروس كورونا خلال عطلة عيد الأضحى.





واعتبارا من يوم السبت ستقلص عُمان أيضا ساعات حظر التجول لتصبح من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا لمدة أسبوع بدلا من بين السابعة مساء والسادسة صباحا. وسيظل الإغلاق الكامل ساريا على محافظة ظفار في الجنوب حتى إشعار آخر.

وتبرز الأزمات المستجدة كواقع أزمة كورونا الأن، صورة رجل الأمن العمانى والتى تجسد فى جوهرها صورة رجل الأمن الإنسان الذي يتألم من أجل الآخرين، باعتباره أبا داخل أسرة، وأخا، وزوجا وقريبا، وصديقا، وتتحول صورة رجل الأمن الصارم في تعامله الحازم، والعادل، إلى رجل الأمن الذي يحرص على أداء مهامه الاجتماعية التي تتعلق بمناحي الحياة وبكل ما تحتويه من أحداث، مفرحة أو محزنة وترتبط بمشاعر الناس وانفعالاتهم وتصرفاتهم، لمهام اجتماعية وإنسانية ترتبط وتتعامل مع المواطنين، والمقيمين في حياتهم اليومية، يعمل رجال الأمن من خلالها من قيم المجتمع وأعرافه.

وكعادة الجهاز الأمني في سلطنة عمان، في فن التعامل مع الأزمات الطارئة، يستطيع أن يتعايش مع الأزمات المستجدة وفق خطط أمنية تتناسب مع الحدث، والعوامل المسببة في انتشار المشكلة المستجدة التي تواجه المجتمع، بتحديد العوامل المسببة لانتشار المشكلة، وحصرها موقعها، وتضييق الحصار عليها، وسن وسائل المكافحة التي تعالج المشكلة المستجدة، ومواجهتها، والحد من انتشارها وتضييق الحصار عليها.

ويطرح رجل الأمن العمانى بهذه التجربة الفريدة مع الحدث المستجد لمحاربة انتشار كورونا مهام جديدة لرجل الأمن، فرضت ظهورها مع المرحلة المستجدة للوباء تختلف عن المهام والأعمال الأمنية المتعارف عليها لمحاربة الجريمة كمهام ضبط مرتكبي جرائم الجنايات، الظاهرة في السابق من جرائم القتل، والسرقة، والتحرش، وغيرها من الجرائم وتقديمهم للعدالة، وطبيعة المفاهيم العسكرية والقانونية الحازمة والشديدة.