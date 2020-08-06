جايين نسلم نفسنا.. مميش يحكي موقفا وطنيا لـ 4 عمال أثناء حفر قناة السويس الجديدة





وأضاف مميش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، قائلا: "وقت ما القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الجمهورية يأمر بشئ، يكون الجواب حاضر يا فندم"، لافتا إلى أن الدراسات التي كانت معدة للانتهاء من قناة السويس خلال 36 شهرا تغيرت بعد أمر الرئيس السيسي ".





وأوضح، الفريق مهاب مميش، أنه بعد الإعلان عن مشروع حفر قناة السويس وتحديد عام للانتهاء منه، ذهب لمكتب الرئيس السيسى، بشأن مدة التنفيذ، ومع بدء الحديث ضحك قائلا: "انا عارف بكلم مين وبطلب ايه منه"، معقبا:" حديث الرئيس رفع روحى المعنوية ".





وتابع مميش:" أثناء تواجدى فى المكتب طلب 4 عمال لقائى، ففكرت أنهم جايين لطلب خدمة شخصية ولكن لقيتهم بيقولولى يا فندم احنا سمعنا الرئيس السيسى بـ يأمر بأن تنفيذ حفر قناة السويس خلال سنة وحداة بس، احنا جايين نسلم نفسنا وعايزين نشتغل من دلوقت.. حسيت بقوة الشعب المصرى ووقت ما تستدعى فيه الوطنية يضحى بنفسه عشان بلده".

قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية، الرئيس السابق لهيئة قناة السويس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاجأه عندما طلب منه أن يكون حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد فقط بدلا من 36 شهرا.