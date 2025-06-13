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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفزة في أسعار النفط بنسبة 13% بعد ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران

أسعار النفط
أسعار النفط
محمد صبيح

قفزت أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 13% بعد أن شنت إسرائيل موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف في إيران، ما أثار مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة في منطقة تُنتج ثلث الإمدادات العالمية من الخام، وفقًا لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبيرج".

ارتفع خام "برنت" متجاوزًا 78 دولارًا للبرميل، مسجلًا أكبر مكاسب يومية منذ مارس 2022 عندما شنت روسيا حربها على أوكرانيا، كما صعد خام "غرب تكساس" الوسيط بقوة.

وبحسب وكالة رويترز، فإن هذه الارتفاعات تمثل أكبر مكاسب يومية للخامين منذ مارس 2022، عندما غزت روسيا أوكرانيا بشكل كامل.

وقال أحمد عسيري المحلل استراتيجي في شركة الخدمات المالية بيبرستون، إن ارتفاع أسعار خام برنت يعكس "قلقاً فورياً بشأن الإمدادات، إلى جانب شعور متزايد بأن التصعيد قد يطول زمنياً مقارنةً بجولات سابقة من التوتر بين إسرائيل وإيران".

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