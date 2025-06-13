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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربة استباقية متهورة .. اسرائيل: دمرنا صواريخ باليستية في إيران كانت موجهة ضدنا

هجوم اسرائيل على ايران
هجوم اسرائيل على ايران
علي صالح

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو دمر صواريخ باليستية إيرانية كانت موجهة نحو دولة إسرائيل، ما شكّل عنواناً جديداً في تطور سياق التصعيد الأخير، في تحوّل نوعي في المواجهة العسكرية بين تل أبيب وطهران، عقب العملية التي شنها الاحتلال فجر اليوم الجمعة. 

جاء الإعلان الاسرائيلي ضمن ما وصفته الحكومة الإسرائيلية بـ"عملية الأسد الصاعد" ("Rising Lion")، حيث شنّت سلاح الجو سلسلة غارات جوية ضد منشآت إيرانية حساسة، تضمنت أهدافاً مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية في إيران . ووفقاً لمسؤولين عسكريين، فإن هذه الصواريخ كانت معدّة للإطلاق تجاه إسرائيل ضمن منظومة تهديد إقليمي متصاعد، مستندين إلى استخبارات دقيقة أظهرت نوايا واضحة من طهران لاستخدامها ضد العمق الإسرائيلي.

في الخطاب التلفزيوني الذي تلاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح الجمعة، أُعلن بشكل صريح أن العملية ستستمر لعدة أيام بهدف "إزالة التهديد الإيراني"، مع التأكيد على استهداف منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز ومصانع الصواريخ الباليستية .

ووفقاً لتصريحات الجيش الإسرائيلي، استخدم أكثر من 200 طائرة مقاتلة أطلقت نحو 330 ذخيرة على نحو 100 هدف في الضربة الأولى وحدها، تضمنت شبكات الدفاع الجوي العراقية والإيرانية، إضافة إلى منصات إطلاق الصواريخ 

وقد صرّح المتحدث باسم الجيش بأن المواقع المستهدفة تتعلق مباشرة ببرنامج الصواريخ الباليستية، ما يسهم في "تحييد التهديد قبل تفجّره"، في خطوة وصفها بأنها توجّه استراتيجي للحدّ من قدرة إيران على ضرب الأراضي الإسرائيلية بصواريخ طويلة المدى.

ويؤكد المراقبون أن الضربة تمثل أول عمل جوي مباشر ضد قاذفات أو مخازن صواريخ باليستية داخل الأراضي الإيرانية بهذا المستوى، وهو ما يعكس تحولاً كبيراً في قواعد الاشتباك بين الدولتين.

ردّت إيران بسرعة بإعلانها عن تنفيذ عملية مضادة باسم "الوعد الصادق 3"، التي تضمنت إطلاق مئات الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز نحو إسرائيل. 

وفي المقابل، نشرت إسرائيل منظومات دفاع جوي متقدمة، بما في ذلك منظومة "Arrow"، لاعتراض الصواريخ العابرة .

بدأ المجتمع الدولي يطلق تحذيرات من خطر انزلاق الصراع إلى تحدٍ أعمق، في وقت عبّر فيه عدد من الدول عن قلقها إزاء شمولية الضربات وتأثيرها المحتمل على الأمن الإقليمي.

تُعدّ هذه الضربات تحوّطاً استباقياً واستراتيجيّاً من جانب إسرائيل لشلّ القدرات الصاروخية الإيرانية قبل استخدامها ضدها، والمعركة الآتية تبدو مفتوحة، ففي حين تسعى تل أبيب إلى التمهيد لضربة نووية مستقبلية ومحاصرة تهديد الصواريخ، فإن طهران تُلوّح بردّ انتقامي واسع. 

وتشير المؤشرات الرسمية والدولية إلى أن المنطقة تنتقل نحو منعطف خطير، قد يغير موازين الرعب والمواجهة بين القوى المتنازعة.

عملية الأسد الصاعد سلسلة غارات جوية الجيش الإسرائيلي صواريخ باليستية إيرانية إسرائيل تل أبيب وطهران

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