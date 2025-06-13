إيران.. حقيقة تسرب تلوث إشعاعي أو كيميائي خارج منشأة نطنز

أكدت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أنه لا يوجد أي تسرب لتلوث إشعاعي أو كيميائي خارج منشأة نطنز في أصفهان وسط إيران .

وقالت الهيئة في بيان لها: “لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية في صفوف كوادرنا العاملة في منشأة نطنز”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ، أن منشأة لتخصيب اليورانيوم كانت من بين الأهداف التي قصفتها إسرائيل في مدينة نطنز الإيرانية.

وأشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي -في بيان على منصة "إكس"- إلى أن الوكالة تراقب عن كثب الوضع المقلق للغاية في إيران، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وذكر جروسي أن الوكالة على تواصل مستمر مع السلطات الإيرانية بشأن مستويات الإشعاع النووي جراء القصف الإسرائيلي.