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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القاهرة الجديدة: جاهزية دفعة جديدة من أراضي بيت الوطن لتوصيل الكهرباء

بيت الوطن
بيت الوطن
آية الجارحي

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جاهزية دفعة جديدة من قطع أراضي بيت الوطن المخصصة للعاملين بالخارج بمنطقة امتداد النرجس بالمدينة، لتوصيل الكهرباء، وذلك بإجمالي "82 قطعة" ضمن استكمال خطة توصيل الكهرباء للمنطقة، في إطار أعمال المرافق وتوفير الخدمات الحيوية بالمناطق السكنية الجديدة.

 وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، استمرار تنفيذ خطة توصيل الكهرباء بمنطقة امتداد النرجس (بيت الوطن)، وذلك ضمن مراحل متتابعة تستهدف تغطية كافة قطع الأراضي بالشبكة الكهربائية الدائمة.

وأكد رئيس الجهاز أن المرحلة الرابعة من الأراضي الجاهزة لتوصيل الكهرباء بمنطقة النرجس الجديدة، تشمل القطع أرقام (20 – 21 – 22 – 23 – 163 – 164 – 165 – والقطع من 322 : 333 – ومن 337 : 352 – ومن 396 : 405 – ومن 423 : 431 – ومن 436 : 444 ) بالمنطقة D،  والقطع 46 – 51 – 52 – 53 – ومن 60 : 74 بالمنطقة E، مناشدًا ملاك القطع المدرجة ضمن هذه المرحلة بضرورة التقدم لإجراء مطابقة المبنى واستكمال إجراءات توصيل الكهرباء الدائمة.

من جانبه، أوضح المهندس هشام محمد علي، مدير عام إدارة الكهرباء بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن هذا الإعلان يأتي استكمالًا لما تم تنفيذه خلال الفترات السابقة، حيث تم الإعلان سابقًا عن 3 مراحل متتالية، وشهدت تقدمًا في توصيل التيار الكهربائي لعدد من قطع الأراضي التي أصبحت جاهزة للسكن.

وقد نُشرت تفاصيل المراحل الثلاث السابقة وأرقام القطع المدرجة من خلال الصفحة الرسمية لجهاز المدينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ويمكن الرجوع إليها عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/1AS7xwRK9Q/?mibextid=wwXIfr

ويهيب جهاز المدينة بالملاك سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك حرصًا على سرعة توصيل المرافق واستكمال التنمية العمرانية المستهدفة في منطقة بيت الوطن.
 


 

المهندس عبدالرءوف الغيطى مدينة القاهرة الجديدة امتداد النرجس

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