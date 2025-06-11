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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صندوق الإسكان: طرح جديد في 8 يوليو يشمل 101 ألف وحدة سكنية

اسكان
اسكان

قالت المهندس مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنّ الصندوق بدأ بإرسال رسائل نصية للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان سكن لكل المصريين 5، سواء ممن انطبقت عليهم الشروط أو من لم تنطبق.

وأكدت أن الرسائل تم إرسالها قبل إجازة عيد الأضحى، لإتاحة الفرصة لمن يرغب في سحب مقدم الحجز قبل بدء الإجازة، موضحةً أن تلك الخطوة تأتي وفق ما تم توضيحه في كراسات الشروط.

وأضافت عبد الحميد، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنّ عدد من تقدموا بطلبات دفع مقدمات الحجز بلغ نحو 589 ألف مواطن، فيما بلغ عدد من سجلوا فعليًا 575 ألفًا، وبعد الفرز تبين أن 133 ألفًا منهم غير منطبق عليهم الشروط لأسباب متعددة، مثل وجود عداد كهرباء باسم المتقدم أو امتلاكه عقارًا، وتم فتح باب التظلمات لمدة تزيد عن شهر ونصف، خاصةً لمن لديهم عدادات كهرباء يمكن أن تثبت أنهم يسكنون وحدات بالإيجار، وتم تمديد هذه المهلة أكثر من مرة، وبالفعل، قام نحو 70 ألف متقدم بتصويب أوضاعهم وأصبحوا ممن تطبق الشروط عليهم.

وتابعت، أنّه بعد الانتهاء من مرحلة تحديد من تنطبق عليهم الشروط، تم تطبيق نظام الأولويات المعتمد من مجلس الوزراء في حالات زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات، مشيرةً إلى أن ترتيب الأولويات يتم إلكترونيًا دون تدخل بشري، بناءً على الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وسن المتقدم.

وذكرت، أن الرسائل التي ترسلها الوزارة توضح للمقبولين مواعيد سداد الأقساط الربع سنوية، ولغير المقبولين توضح حقهم في سحب المقدم مع إمكانية التقديم مرة أخرى في الإعلان القادم مع أولوية لهم.
وأعلنت عبد الحميد عن طرح جديد في 8 يوليو القادم، يشمل 101 ألف وحدة سكنية مخصصة لمنخفضي ومتوسطي الدخل ممن لم تشملهم الأولوية في الطرح الحالي، لافتة، إلى أن الطرح سيكون مقصورًا على هذه الفئة فقط.

الاسكان وزارة الإسكان الإسكان اليوم

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