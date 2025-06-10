تامي بروس: السفير الأمريكي لدى إسرائيل يتحدث عن نفسه حول رفض قيام دولة فلسطينية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس اليوم الثلاثاء بإن ما قاله السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي يمثل أفكاره،وهو يتحدث عن نفسه،ولايمثل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حول تنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية.

هاكبي يقول أفكاره الخاصة برفض تنفيذ حل الدولتين

وكان هاكابي تحدث لبلومبرغ صباح اليوم،ورفض تنفيذ حل الدولتين معتقد بإن السياسة الأمريكية تسير بنفس الدرب صوب الصراع الجاري بين إسرائيل،وفلسطين.

وجاءت تصريحات الخارجية الأمريكية قبل فترة قليلة من عقد مؤتمر دولي بولاية نيويورك حول فلسطين،وتعتزم الدول الأوروبية للدعوة لاعتراف مزيد من دول العالم بالدولة الفلسطينية في إطار تنفيذ حل الدولتين كحل نهائي للصراع،وستحضر مختلف دول العالم ذلك المؤتمر.

الرؤية الدولية تدعو لقيام دولة فلسطينية لتحقيق السلام

واتفقت الرؤية الدولية بين زعماء العالم على تنفيذ حل الدولتين لإرساء سلام حقيقي بالمنطقة تكون مرجعيته قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.