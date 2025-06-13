الاحتلال الإسرائيلي يغلق جميع مداخل نابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مداخل مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع البوابات على الحواجز المحيطة في نابلس، ومنها عورتا، وبيت فوريك، وصرة، والمربعة، ودير شرف، والـ17، وبورين، ومنعت مركبات المواطنين من الاقتراب من الحواجز، ما عزل المدينة والقرى عن بعضها البعض، وعن المدن الأخرى.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال قاموا بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المواطنين وعدد من الصحفيين على حاجز دير شرف غرب نابلس، ولم يبلغ عن إصابات.