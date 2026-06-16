مدبولي: الأصعب ليس إصدار القرارات بل تنفيذها وانعاكسها علي حياة المواطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نجاح الدولة لا يقاس فقط بإصدار القرارات، وإنما بقدرتها على تنفيذها بالشكل الصحيح وتحقيق النتائج المستهدفة منها على أرض الواقع.

وأوضح خلال فعاليات إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ العديد من المشروعات والإصلاحات في قطاعات النقل والموانئ والطاقة والبنية التحتية الصناعية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويهيئ مناخًا أكثر جذبًا للاستثمارات.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة انتهت من إعداد 7 تشريعات وإصلاحات قانونية جديدة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، معربًا عن أمله في أن يوافق مجلس النواب عليها قبل 30 يونيو الجاري.

وأضاف أن إطلاق المنظومة الجديدة يأتي بعد فترة طويلة من العمل والتنسيق، في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الخدمات وتحسين كفاءة الأداء ودعم النشاط الاقتصادي.