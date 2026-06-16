رئيس معلومات الوزراء: منصة التجارة الخارجية أكبر مستودع بيانات في المنطقة

قال أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن بوابة معلومات التجارة الخارجية جاء يجهد مشترك بين وزارة الاستثمار ومركز المعلومات .

وأضاف الجوهري أن هناك أزمة استثمارية والتجارة الخارجية عالميا منذ ٢٠٢٤ حتي الآن لذلك قمنا باطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية لاتاحة المعلومات للمنتج والمصدر مشيرا الي ان هناك ما بين ٣٠ الي ٤٠ دولة فقط أطلقوا مثل هذه المنصات من بينهم مصر .

وأشار الجوهري أن المنصة تهدف الي إتاحة المعلومات للمصدرين وتوفر بنية تحتية رقمية وتوضح حجم صادرتنا لجميع دول العالم وتوفر قاعدة للواردات مشيرا الي ان المنصة تحدث شهريا وتحوي علي ٦٠ مليون عنصر بياني وتخدم المنصة المصدر والمصنع والمستثمر و الغرف التجارية ومتخذ القرار .

وتابع أن المنصة هي أكبر مستودع بيانات تجارية في المنطقة وتضم ٤ قواعد بيان دولية وتغطي ٦٦٥٠ بند جمركي .