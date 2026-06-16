أخطأ أمام كوت ديفوار.. تعادل مصر وبلجيكا يحبط اختيارات القط نيموس في المونديال

يتجه المشجعون لاستخدام الحيونات في توقع نتائج مباريات بطولة كأس العالم ومن ضمن التوقعات المستمرة في العام الحالي للقط نيموس.

وفي محاولة المشجعين للحصول على توقعات عن نتائج المباريات في كأس العالم اختار القط نيموس فوز بلجيكا على مصر في كأس العالم 2026

وأخطأ توقع القط نيموس للمرة الثانية مع منتخب مصر حيث توقع خسارة الفراعنة أمام كوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.

وحقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في مباراة قوية بدور ربع نهائي البطولة.

وقدم منتخب مصر أداءا قوية أمام منتخب بلجيكا وكان أقرب للفوز حتى الدقائق الأخيرة لولا إهدار الفرص المتكرر من خط هجوم الفراعنة.