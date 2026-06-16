توقفي فورا.. علامات صامتة تؤكد خطورة مستحضرات التجميل

تحرص الكثير من النساء على الاحتفاظ بمستحضرات التجميل المفضلة لديهن لفترات طويلة، خاصة إذا كانت باهظة الثمن أو ما زالت تحتوي على كمية كبيرة من المنتج. لكن استخدام مستحضرات تجميل قديمة أو فاسدة قد يعرّض البشرة والعينين للتهيج والالتهابات بسبب نمو البكتيريا أو تغير مكونات المنتج.

علامات صامتة تخبرك أن مستحضرات التجميل أصبحت خطيرة

أكدت خبيرة التجميل مني عصام فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد على أن هناك مجموعة من العلامات الصامتة التي تشير إلى أن مستحضرات التجميل لم تعد آمنة، ويجب التخلص منها فورًا.

1- تغير الرائحة بشكل ملحوظ

تغير الرائحة بشكل ملحوظ

الرائحة من أولى العلامات التي تكشف فساد مستحضرات التجميل، فإذا لاحظتِ أن الكريم أو كريم الأساس أو أحمر الشفاه أصبح له رائحة كريهة أو مختلفة عن رائحته الأصلية، فقد يكون ذلك نتيجة تحلل المكونات أو نمو البكتيريا داخله.

2- تغير اللون

تغير لون المنتج عن درجته المعتادة قد يكون مؤشرًا على تأكسد بعض المكونات أو فسادها، خاصة في المنتجات التي تحتوي على زيوت أو مواد فعالة مثل كريمات العناية بالبشرة ومستحضرات الوقاية من الشمس.

3- تغير القوام والملمس

إذا أصبح الكريم متكتلًا أو انفصلت مكوناته إلى طبقات، أو أصبح الماسكارا أكثر جفافًا من المعتاد، فهذا يعني أن تركيبة المنتج تغيرت وقد لا تعطي نفس النتيجة أو قد تسبب تهيجًا للبشرة.

4- ظهور تهيج أو حكة بعد الاستخدام

إذا بدأتِ تشعرين باحمرار، أو حكة، أو حرقان، أو ظهور حبوب بعد استخدام منتج كنتِ تستخدمينه بشكل طبيعي من قبل، فقد يكون المنتج قد تعرض للتلوث أو انتهت صلاحيته.

ويجب التوقف عن استخدامه فورًا وغسل البشرة جيدًا، واستشارة الطبيب إذا استمر التهيج.

5- انتهاء تاريخ الصلاحية أو تجاوز مدة الاستخدام بعد الفتح

لا يكفي النظر إلى تاريخ انتهاء الصلاحية فقط، فمعظم مستحضرات التجميل تحتوي على رمز يشير إلى مدة صلاحية المنتج بعد فتح العبوة، مثل 6 أشهر أو 12 شهرًا.

وبعد انتهاء هذه الفترة تزداد فرص نمو البكتيريا وتقل كفاءة المواد الحافظة داخل المنتج.

6- تغير أداء المنتج على البشرة

إذا لاحظتِ أن كريم الأساس لا يندمج كما كان، أو أن أحمر الشفاه أصبح جافًا ومتقشرًا، أو أن الماسكارا تتكتل بشكل غير طبيعي، فقد تكون هذه إشارة إلى فساد المنتج.

كيف تحافظين على مستحضرات التجميل لفترة أطول؟

للحفاظ على سلامة مستحضرات التجميل، يُنصح بإغلاق العبوات جيدًا بعد الاستخدام، وحفظها بعيدًا عن أشعة الشمس والحرارة والرطوبة، وعدم مشاركة أدوات المكياج مع الآخرين، مع تنظيف الفرش والإسفنجات بانتظام لمنع تراكم البكتيريا.

كما يفضل عدم تخزين مستحضرات التجميل داخل الحمام لفترات طويلة، لأن الرطوبة والحرارة المتغيرة تساعدان على تلفها بسرعة.