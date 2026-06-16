مدبولي: مصر لن تنهض إلا بالعمل والاستثمار وزيادة الصادرات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على زيادة معدلات الاستثمار، مشيرًا إلى سعادته بالاستماع إلى المستثمرين ومقترحاتهم بشأن تعزيز الاستثمارات في مصر.

وأضاف أن مصر لن تحقق التنمية ولن تقوم إلا من خلال العمل والإنتاج وزيادة الاستثمار، مؤكدًا أهمية تسهيل الإجراءات أمام المصدرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية بما يسهم في زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات.

ولفت إلى أن نجاح هذه البوابة يعتمد على الاستخدام الفعلي لها، من خلال إقبال أعداد كبيرة من المستثمرين على الاستفادة من خدماتها، بالإضافة إلى اعتماد المصدرين عليها في الحصول على المعلومات والفرص التي تساعدهم على التوسع وزيادة حجم الصادرات المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أن تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فعالية إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، بمقر المجلس في العاصمة الجديدة.

وتهدف البوابة إلى تيسير حركة التجارة وتوفير معلومات وخطوات دقيقة ومحدثة لعمليات الاستيراد والتصدير، والترانزيت لتقليص الوقت والتكلفة على المستثمرين ومجتمع الأعمال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى، الدكتورة رانيا المشاط، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وذلك في أول زيارة رسمية لها لمصر، عقب توليها مهام منصبها الجديد؛ حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والإسكوا، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الأولوية التنموية والإقليمية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بالدكتورة رانيا المشاط، معربًا عن خالص التهنئة لتوليها منصبها الجديد، ومتمنيًا لها التوفيق في مهامها، بما يسهم في تعزيز دور الإسكوا في دعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي في المنطقة العربية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تؤمن بأن مستقبل التنمية في المنطقة لن يتحقق من خلال الجهود الوطنية المنفردة فقط؛ وإنما عبر تعزيز الترابط والتكامل الإقليمي في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والاستثمار، بما يحقق مصالح مشتركة للدول والشعوب.