مدبولي يوجه بسرعة توفير اعتمادات مالية إضافية لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بالجيزة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة توفير اعتمادات مالية إضافية لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة الجيزة، مع تكثيف الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما كلف الجهات المعنية بالبدء الفوري في تنفيذ عدد من مشروعات المرافق الحيوية، وفق جداول زمنية محددة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق مستهدفات التنمية بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد الأنصاري، حصاد جهود محافظة الجيزة خلال الـ120 يومًا الماضية، موضحًا أنه تم إصدار 274 قرارًا إداريًا لتنظيم سير العمل ورفع كفاءة الأداء بمختلف الجهات التابعة للمحافظة، إلى جانب إصدار 17 كتابًا دوريًا لتوحيد الإجراءات التنظيمية والإدارية، مشيرًا إلى تنفيذ عدد كبير من الجولات الميدانية والتفقدية النهارية والليلية لمتابعة انتظام العمل بمختلف المواقع، فضلًا عن عقد 48 اجتماعًا ولقاءً مع الأجهزة التنفيذية لتعزيز التنسيق والتكامل بين المحافظة والجهات المعنية.

كما استعرض محافظ الجيزة الموقف التنفيذي لخطة تطوير وإحياء منطقتي "نزلة السمان" و"أرض عزيز عزت"، موضحًا نسب الإنجاز المحققة ومراحل التنفيذ الحالية، والجدول الزمني المستهدف للانتهاء من المشروعين، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2025 - 2026، أشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى المشروعات المنفذة، والتي شملت الانتهاء من أعمال الطرق والمرافق بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وأعمال رصف الطرق، وتطوير المباني الإدارية، وتحسين منظومة المرور، وتنفيذ مشروعات النقل والطرق والمواصلات المحلية، إلى جانب مشروعات تحسين البيئة وبرامج التنمية الاقتصادية المحلية.

كما تناول العرض خريطة الفرص الاستثمارية المستقبلية بالمحافظة، والتي تضم عددًا من الفرص الواعدة في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية والتجارية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

واستعرض المحافظ - خلال الاجتماع - موقف ملف تقنين الأوضاع والتصالح في بعض مخالفات البناء، موضحًا أنه منذ مايو 2024 وحتى منتصف يونيو 2026 تم تقديم 206 آلاف و305 طلبات تصالح، وتم البت في 201 ألف و825 طلبًا منها، بنسبة إنجاز تجاوزت 97%، مع استمرار العمل على الانتهاء من الطلبات المتبقية.

وفي السياق ذاته، تم استعراض مؤشرات منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة منذ ديسمبر 2022 وحتى يونيو 2026 نحو 18 ألفًا و966 طلبًا للحصول على تراخيص دائمة ومؤقتة، مع استمرار جهود المحافظة لرفع معدلات الإنجاز وتيسير الإجراءات على المواطنين.

كما استعرض الدكتور أحمد الأنصاري أبرز نتائج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمراكز والقرى المستهدفة داخل المحافظة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 800، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

وفيما يخص ملف النظافة وإدارة المخلفات، أشار محافظ الجيزة إلى تنفيذ منظومة متكاملة تعتمد على الحلول الرقمية والبنية التحتية الحديثة لضمان الاستدامة وتحسين كفاءة إدارة المخلفات، لافتا إلى أنه تم تشغيل مدفن صحي بمدينة شبرامنت على مساحة 81 فدانًا للتخلص الآمن من المرفوضات وفقًا للمعايير البيئية، إلى جانب التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتدوير المخلفات، ورقمنه منظومة جمع ورفع المخلفات الصلبة بهدف إحكام الرقابة على عمليات الجمع ومنع الإلقاء العشوائي للمخلفات.

وأضاف المحافظ: أن هناك جهوداً كبرى لتحويل منظومة إدارة المخلفات الصلبة إلى مشروعات تنموية واقتصادية مستدامة، وتتضمن هذه الجهود استثمارات ضخمة لمعالجة القمامة وتحويلها إلى طاقة وإنتاج مواد صديقة للبيئة، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين الوجه الحضاري والبيئي للمقاصد والمناطق السياحية.

كما تناول الاجتماع استعراض مشروع، يستهدف إضافة 500 غرفة فندقية جديدة، وإنشاء 1000 وحدة سكنية فندقية فاخرة، فضلًا عن إقامة مركز متكامل للمؤتمرات والاحتفالات بطاقة استيعابية تصل إلى 5000 شخص، بما يعزز من مكانة المنطقة كمركز لسياحة الأعمال والمؤتمرات، خاصة في ظل موقع المشروع المتميز بالقرب من المتحف المصري الكبير.