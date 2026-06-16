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مدبولي: متفائلون بانتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية.. ونعمل على تقليل تأثير الأزمات
مدبولي: الصدمات العالمية أكدت ضرورة تحقيق التوازن التجاري لحماية الاقتصاد المصري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: متفائلون بانتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية.. ونعمل على تقليل تأثير الأزمات

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاؤله بانتهاء التوترات والحرب بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي والأسواق المختلفة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن مصر مرت خلال السنوات الماضية بسلسلة من الصدمات الخارجية القوية، إلا أن الدولة نجحت في التعامل معها بفضل السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية، وتقليل التأثر بالأزمات الخارجية من خلال زيادة الإنتاج المحلي، ودعم الصادرات، وتحقيق المزيد من التوازن في المؤشرات الاقتصادية المختلفة.

الدكتور مصطفى مدبولي انتهاء التوترات والحرب بين إيران والولايات المتحدة الاستقرار الاقتصاد

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