مدبولي: متفائلون بانتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية.. ونعمل على تقليل تأثير الأزمات

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاؤله بانتهاء التوترات والحرب بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي والأسواق المختلفة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن مصر مرت خلال السنوات الماضية بسلسلة من الصدمات الخارجية القوية، إلا أن الدولة نجحت في التعامل معها بفضل السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية، وتقليل التأثر بالأزمات الخارجية من خلال زيادة الإنتاج المحلي، ودعم الصادرات، وتحقيق المزيد من التوازن في المؤشرات الاقتصادية المختلفة.