ترامب يقولها صريحة مع أمير قطر: من دوني لن تكون هناك إسرائيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أنه ليس راضيًا عن الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل في لبنان.

الرئيس السوري

وقال ترامب: "الرئيس السوري قام بعمل رائع في بلاده وتمكن من توحيدها".

وبالعودة إلى إيران، قال ترامب: “نريد الحصول على اليورانيوم المخصب من إيران، وقمنا بتفجير الموقع الذي كان يحتوي على الغبار النووي في إيران”.

أمير قطر

فيما قال أمير قطر: “خلال الأشهر الماضية، لم نكن مهتمين بالحديث عن الاقتصاد، وكان تركيزنا منصبا على التوصل لاتفاق”.

ترامب ونتنياهو

وحول إجابة ترامب عن أسئلة الصحفيين فيما يخص رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال ترامب: "اقترحت على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله، والحرب اللبنانية ثانوية والاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يصمد، ولهذا فلقد أخبرت إسرائيل أن هجومها على بيروت لا يروق لي".

ترامب: “من دوني لن تكون هناك إسرائيل”

وقالها ترامب صراحة عن حقيقة وجود إسرائيل، حيث قال: "من دوني لن تكون هناك إسرائيل، وعلى نتنياهو الآن أن يكون أكثر مسئولية تجاه لبنان".



وأضاف: “لست راضيا عن الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان، ولست راضيا عن طريقة تعامل إسرائيل مع حزب الله، وكان عليها أن تقوم بهذا الأمر بسرعة”.