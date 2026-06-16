رئيس الوزراء: نسعي للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات في 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، إن إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية جزء لإصلاح ملفات كبيرة علي مدار عقود لم يتطرق لها احد .

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في احتفالية إطلاق بوابة التجارة الخارجية أن الحكومة تسعى إلى مضاعفة صادرتنا إلى 100 مليار دولار في 2030، مشيرا إلى أن يجب أن نحقق توازن في العجز السلعي خلال السنوات المقبلة .

وأشار إلى أن البوابة تهدف إلى تيسير وصول المصدرين والمستثمرين إلى المعلومات التي تشجعهم على دخول أسواق جديدة وتطوير منتجاتهم بناءً على الطلب العالمي.

وتابع: كما أن الهدف هو تسهيل المعلومات المتوفرة للمصدرين والمستثمرين و تعزيز دخول الأسواق الجديدة، وتوجيه تطوير المنتجات بحسب الطلب العالمي، ودعم استمرارية سلاسل التوريد.

وأكد رئيس الوزراء ، أن النجاح الحقيقي للبوابة مرتبط بالاستخدام الفعلي من قبل الجمهور المستهدف وليس مجرد الإطلاق .

ودعا رئيس الوزراء، إلى متابعة التطويرات المستمرة على المنصة والاستخدام الفعلي ومتابعة أداء البوابة من قبل الجهات المختصة ، لافتا إلى أن الحكومة منفتحة على تطويرات مستقبلية لتحسين المنظومة.